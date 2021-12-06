РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова

Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели подписали целый ряд важных соглашений.

"В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", - сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".

В пресс-службе концерта отметили, что контракт с Индией предполагает производство 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм.

"АК-203 - это один из новейших наших автоматов. Его долго испытывали, индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и остановились на АК-203", - добавил Шугаев.