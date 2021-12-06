РФ и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года

Соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 годы между Россией и Индией подписано в Дели.

Как сообщили в Минобороны РФ, документ в присутствии министров обороны РФ и Индии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха​ подписан главой ФСВТС Дмитрием Шугаевым и заместителем министра обороны Индии по военным закупкам Кантой Рагом.

В рамках этого соглашения планируется сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.

Как сообщалось ранее, в Дели прошла встреча между главами военных ведомств РФ и Индии. По ее итогам был подписан ряд соглашений и контрактов по стрелковому оружию и военному сотрудничеству. Кроме того, в Дели прошло заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.