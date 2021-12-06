Наиболее перспективные технологии сегодня связаны с проектами зеленой экономики, важно готовить кадры для этого направления уже сейчас, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

Роберт Уразов: Чтобы не импортировать зеленые технологии, надо самим готовить для этого кадры. Фото: Константин Завражин

Агентство реализует программу Future Skills, направленную на опережающую подготовку кадров. Важно, чтобы к этому процессу подключились все - от вузов до промышленных предприятий.

Роберт Наилевич, рынок труда в наше время трансформируется нарастающими темпами. Какие задачи в связи с этим ставит перед собой Ворлдскиллс Россия по развитию системы подготовки кадров?

Роберт Уразов: Наша ключевая задача - быстро готовить людей, которые рискуют потерять работу или хотят поменять ее. Необходимо обучать специалистов по лучшим мировым стандартам, чтобы повысить конкурентоспособность кадров. Они должны обладать уникальными навыками по сравнению с коллегами. И речь идет о практических навыках, которые можно быстро и легко проверить.

Насколько сложно предугадать компетенции, которые будут востребованы в перспективе? И реально ли готовить специалистов будущего сейчас?

Роберт Уразов: Форсайты, то есть технологии и форматы коммуникации, позволяющие участникам процесса договориться по поводу образов будущего и согласовать свои действия, очень важны. Мы фактически проглядели цифровую революцию в стране. И сейчас испытываем трудности с подбором специалистов в сфере ИТ. Дефицит таких кадров оценивается примерно в два миллиона человек. Это наглядный пример того, как отсутствие работы с будущим приводит к потере конкурентоспособности. Сейчас вместо создания новых компаний, которые могли бы стать лидерами на рынке, мы проедаем советское наследие.

Навыки будущего уже становятся навыками настоящего, в этом суть программы Future Skills

Сегодня перспективное направление зеленые технологии, это все, что связано с зеленой экономикой. Поэтому критически важно оказаться не в хвосте прогресса. Надо обеспечить подготовку людей таким образом, чтобы Россия могла извлечь выгоду из нового технологического изменения, а не покупать зеленые технологии за рубежом.

Может ли опыт Ворлдскиллс Россия быть полезен в подготовке специалистов с высшим образованием?

Роберт Уразов: Чтобы создавать принципиально новое, нужно освоить то, что есть сейчас, причем не в музейном варианте, а в формате наилучшей, доступной технологии. Ворлдскиллс помогает инженерам пройти путь от эксплуатанта изделия до конструктора быстрее, чем в любом другом месте.

С другой стороны, даже для студентов академической карьеры важно понимать пределы действующих технологий, создавая принципиально новое знание, которое только потом превратится в технологии. В этом отношении Ворлдскиллс является ступенькой для взлета.

В декабре вы проводите чемпионат среди команд студентов вузов Future Skills Team Challenge. Какова его цель?

Роберт Уразов: Future Skills Team Challenge - это другой тип соревнований, не классический чемпионат по стандартам Ворлдскиллс. Ключевая идея челленджа заключается в том, что при использовании новых технологий прокачивается не просто навык, а формируется команда, которая создает стартапы. При этом стартап делается не на бумаге, чтобы продать его инвестору, а для того, чтобы произвести реальный продукт. И даже если ребята не сделают стартап, то заработать на кусок хлеба они смогут всегда. Причем не только будучи наемными работниками, но и самостоятельно.

Future Skills Team Challenge также является важным этапом подготовки к "домашнему" чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills St Petersburg 2023. По инициативе нашей страны в рамках первенства впервые пройдут состязания по компетенциям Future Skills. Они будут организованы на второй соревновательной площадке - в Великом Новгороде.

Как технологии Future Skills могут быть интегрированы в программы подготовки в системе высшего образования? Например, недавно вышло поручение президента об участии Ворлдскиллс Россия в реализации программ профподготовки и переподготовки кадров в целях обеспечения занятости молодежи. Какие есть наработки у агентства в этом направлении?

Роберт Уразов: Future Skills уже интегрируется в деятельность образовательных учреждений. Так, например, с 1 сентября этого года 1300 студентов высшего образования в стране получат новые образовательные модули как страховку от будущей безработицы.

А вообще суть Future Skills в том, что навыки, которые мы считаем навыками будущего, уже становятся навыками настоящего. И мы предлагаем их молодежи. Речь, например, о работе с беспилотниками, квантовых технологиях. Образовательная база, связанная с новейшими технологиями, уже сейчас доступна для подготовки кадров. Это касается как обучения ребят, потерявших работу, так и программы "Молодежная занятость", которая стартует в будущем году. Программа позволит студентам находить перспективные ниши не только на рынке труда, но и на рынке товаров и услуг, а значит, быть востребованными и конкурентоспособными.

Компетентно

Участие российских вузов в программах Ворлдскиллс Россия дает возможность готовить практико-ориентированных высококвалифицированных специалистов. Ведущие российские вузы сотрудничают с Ворлдскиллс Россия уже несколько лет и отмечают хорошие практические результаты.

Владимир Шевченко, и. о. ректора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ):

В 2018 году в НИЯУ МИФИ был создан Центр компетенций Ворлдскиллс, который координирует подготовку сборных команд всего университета для участия в чемпионатах по его стандартам.

Для НИЯУ МИФИ участие в проектах Ворлдскиллс Россия - это возможность трансформировать содержание образовательных программ университета с учетом запросов современной промышленности, бизнеса и науки. На чемпионате, кроме участников соревнований, работают высококвалифицированные отраслевые эксперты и эксперты университета, между ними идет постоянный диалог, позволяющий отслеживать новые образовательные и профессиональные тренды. И это взаимодействие имеет не меньшее значение, чем результаты участников.

Для масштабирования нашего опыта мы планируем создать международный научно-методический центр "МИФИ-FS".

В этом году наш университет участвует в проекте по реализации госзадания по теме "Методологическое сопровождение внедрения образовательных программ по компетенциям Ворлдскиллс в образовательную деятельность организаций высшего образования". В рамках проекта мы реализуем наши наработки по подготовке к чемпионатам и демонстрационным экзаменам. По нескольким ключевым компетенциям Future Skills разработали образовательные модули и методические пособия, которые в дальнейшем будут использованы при реализации новых направлений в высшем образовании. Удалось также апробировать перспективные образовательные технологии. Например, при подготовке по компетенции "Цифровая трансформация" мы апробировали технологию Peer-2-Peer-обучения, предполагающую не только выполнение студентами практических задач, но и вовлечение их в качестве экспертов в процесс оценки работ.

Наши студенты всегда отличались инициативностью, потребностью изобретать и реализовывать свои разработки. И еще одна площадка, где можно тестировать свои идеи, обменяться опытом и получить консультации профессионалов, конечно, важна. Поэтому предложенный формат чемпионата Future Skills Team Challenge показался нам не только интересным в плане участия студентов и оценки их уровня, но и перспективным для тестирования элементов образовательных программ.

Юлия Антохина, ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП):

ГУАП всесторонне вовлечен в движение Ворлдскиллс с 2016 года и особенно в одну из самых перспективных инициатив - Future Skills. Проект Future Skills был оформлен в меморандуме о взаимопонимании по созданию международной проектной группы Future Skills в 2017 году между Ворлдскиллс Россия, нашим университетом и Центром стратегических разработок "Северо-Запад".

С 1 сентября 2021 года началась реализация проекта "Университет Future Skills: постановка компетенций Future Skills в образовательной деятельности вузов", который должен привести к инновационным преобразованиям в системе высшего профессионального образования. Проект рассчитан на три года. ГУАП в данном проекте выступает в качестве национального центра компетенций Future Skills, на базе которого в 2021 году создан консорциум образовательных организаций высшего образования "Университет Future Skills". Цель - объединить усилия вузов и организовать их взаимодействие по внедрению инструментов развития образовательной инфраструктуры в подготовке специалистов по компетенциям Ворлдскиллс для достижения результатов госпрограммы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" по направлению "Методическое обеспечение образовательной деятельности". Соглашения подписаны ректорами университетов ГУАП, ЮФУ, ДВФУ, СевГУ.

В декабре 2022 года у нас будут изданы 25 принципиально новых учебников по компетенциям Future Skills.

Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета (ЮФУ):

В сентябре 2017 года ЮФУ вошел в состав ассоциированных партнеров (членов) АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Это позволило университету включиться в соревновательное движение и проводить отборочные чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс. На первом чемпионате ЮФУ соревновательная часть включала три компетенции. Через пять лет набор компетенций был расширен до 19, многие из них из линейки Future Skills и Digital Skills.

Один из приоритетов для ЮФУ в подготовке обучающихся к соревновательным мероприятиям Ворлдскиллс Россия - интеграция с профессиональными сообществами и стратегическими партнерами университета. Например, на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ совместно с компаниями секторов "Инжиниринг и производство" и ICT и Digital открыты лаборатории, направленные на формирование у студентов востребованных рынком "навыков будущего". Если раньше существенный блок подготовки студентов к соревнованиям по компетенциям Future Skills проходил за рамками основных образовательных программ, то с 2021 года университет полностью внедрил ряд компетенций Future Skills в компетентностную модель выпускников нескольких инженерных направлений.

Направление в подготовке инженерных кадров было также поддержано в рамках проекта "Университет Future Skills", в состав участников которого вошел Южный федеральный университет. Студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ осваивают компетенции "Разработка мобильных приложений", "Кибербезопасность", "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий" и "Цифровые возможности для бизнеса". В декабре 2021 года все студенты пройдут независимую оценку полученных навыков в виде демонстрационного экзамена, по итогам которого получат скиллс-паспорт.

Студенты нашего университета третий раз будут принимать участие в Future Skills Team Challenge. На наш взгляд, это новый подход к проведению соревнований по стандартам Ворлдскиллс. В рамках соревнований речь идет не только о приоритете профессиональных компетенций, но и о необходимости развития софт-скиллс и предпринимательских навыков. Future Skills Team Challenge доказывает, что софт-скиллс важны не только для гуманитариев-управленцев и основателей стартапов, но и для большинства современных профессий.

В апреле 2022 года планируем провести соревнования по компетенциям Future Skills Team Challenge в рамках VI отборочного чемпионата ЮФУ по стандартам Ворлдскиллс.