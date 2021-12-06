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06.12.2021 22:47
Рубрика: Экономика

Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов

Текст: Алексей Дуэль

Страховать свои суда на случай, если они будут затоплены, или получать банковскую гарантию, которая покроет расходы на удаление судна из акватории, будут обязаны российские судовладельцы. Таково требование закона о присоединении к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов, подписанного президентом Владимиром Путины и опубликованного на официальном портале правовой информации.

Фото: Владимир Янченко/РГ
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На удаление из акваторий российских морей затонувших судов уже выделено более 1 млрд бюджетных денег, рассказали в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. За этот год удалось поднять и утилизировать 17 затопленных плавсредств, которые угрожали судоходству или экологии. По оценкам экспертов, всего предстоит поднять из воды более тысячи затопленных судов.

Найробийская конвенция обязывает судовладельцев стран-участников иметь страховку или финансовое обеспечение подъема судна, если оно будет затоплено, например, в результате аварии или другого ЧП. Без такого документа будет запрещен выход в море.

Кроме того, конвенцией установлены правила сообщения о морских авариях странами участницами и порядок действий в случае обнаружения лежащих на дне теплоходов, определены процедуры взаимодействия между государствами и собственниками судов.

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