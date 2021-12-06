Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов

Страховать свои суда на случай, если они будут затоплены, или получать банковскую гарантию, которая покроет расходы на удаление судна из акватории, будут обязаны российские судовладельцы. Таково требование закона о присоединении к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов, подписанного президентом Владимиром Путины и опубликованного на официальном портале правовой информации.

На удаление из акваторий российских морей затонувших судов уже выделено более 1 млрд бюджетных денег, рассказали в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. За этот год удалось поднять и утилизировать 17 затопленных плавсредств, которые угрожали судоходству или экологии. По оценкам экспертов, всего предстоит поднять из воды более тысячи затопленных судов.

Найробийская конвенция обязывает судовладельцев стран-участников иметь страховку или финансовое обеспечение подъема судна, если оно будет затоплено, например, в результате аварии или другого ЧП. Без такого документа будет запрещен выход в море.

Кроме того, конвенцией установлены правила сообщения о морских авариях странами участницами и порядок действий в случае обнаружения лежащих на дне теплоходов, определены процедуры взаимодействия между государствами и собственниками судов.