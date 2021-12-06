Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС

Внесение изменений в межправительственное соглашение с Венгрией о предоставлении ей государственного кредита для строительства атомной электростанции ратифицировано Россией. Соответствующий закон подписал 6 декабря президент РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол, подписанный 7 мая 2021 года, относится к соглашению от 2014 года, по которому Россия предоставляет Венгрии экспортный кредит - до 10 млрд долларов - на строительство двух дополнительных энергоблоков АЭС (5 и 6-го) с использование российских реакторов вблизи города Пакш.

Из-за долгого согласования проекта в Евросоюзе, Венгрия не уложилась в сроки, строительство началось с большим опозданием, только в 2019 году. В 2020 году Венгрия обратилась с просьбой к России продлить до конца 2030 года (на пять лет) срок использования кредита и перенести начало выплат по основному долгу с 2026 года на 2031 год. При этом окончательный срок погашения обязательств венгерской стороны остался без изменений - 15 сентября 2046 года. Россия на предложенные условия согласилась. Погашение текущей задолженности по процентам кредита осталось без изменений.

Венгрия - одна из стран с наивысшей в мире долей атомной генерации в энергобалансе. Более половины электричества в стране вырабатывается АЭС в Пакше. После строительства еще двух энергоблоков АЭС, доля атомной энергии в энергобалансе страны может превысить 70%.