"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном

"Российская газета" договорилась об информационном партнерстве с крупнейшими изданиями Казахстана - "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда". Соответствующее соглашение подписано в городе Нур-Султан генеральным директором ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павлом Негоицей и председателем правления АО "РГ "Егемен Казахстан" Дарханом Кыдырали.

Соглашение предусматривает широкое взаимовыгодное информационное сотрудничество. Издания будут обмениваться контентом и публикациями, заниматься организацией крупных совместных медийных мероприятий. "Российская газета" готова предоставлять партнерам свои материалы на безвозмездной основе.

"РГ", как официальное издание правительства России и современный мультимедийный холдинг, в настоящее время связана контент-партнерством с 574 региональных СМИ России - в 64 из 85 субъектах страны. В первой половине текущего года аналогичные договоренности были достигнуты и с несколькими крупными СМИ Киргизии.

Республиканские общественно-политические издания "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда", объединенные с весны под единым брендом, выходят пять раз в неделю на двух языках. Их ежедневный общий тираж превышает 230 тысяч экземпляров.