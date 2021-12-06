Новости

"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд 11:02
Роскомнадзор назвал замедление интернет-ресурсов "последней мерой" 10:58
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N 10:55
Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта 10:48
Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян 10:46
Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови 10:34
"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном 10:20
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности 10:19
Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов 10:17
В Латвии выявлено два случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" 10:08
В Томске разработали газовую смесь для восстановления легких после COVID-19 10:00
На западе Москвы преступник избил и ограбил женщину 09:59
В Подмосковье возник дефицит арендных домов на новогодние праздники 09:53
Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С" 09:51
В России за пять лет уничтожено более 900 подпольных нарколабораторий 09:33
В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга застряли более 750 пассажиров 09:33
Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии 09:23
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 09:20
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН 08:53
Петербург пережил самый холодный день за 128 лет 08:18
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках 07:59
Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников 07:38
В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом 06:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 10:20
Рубрика: Общество

"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном

Текст: Данияр Каримов

"Российская газета" договорилась об информационном партнерстве с крупнейшими изданиями Казахстана - "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда". Соответствующее соглашение подписано в городе Нур-Султан генеральным директором ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павлом Негоицей и председателем правления АО "РГ "Егемен Казахстан" Дарханом Кыдырали.

Как развивается программа сотрудничества "РГ" и региональных СМИ

Соглашение предусматривает широкое взаимовыгодное информационное сотрудничество. Издания будут обмениваться контентом и публикациями, заниматься организацией крупных совместных медийных мероприятий. "Российская газета" готова предоставлять партнерам свои материалы на безвозмездной основе.

"РГ", как официальное издание правительства России и современный мультимедийный холдинг, в настоящее время связана контент-партнерством с 574 региональных СМИ России - в 64 из 85 субъектах страны. В первой половине текущего года аналогичные договоренности были достигнуты и с несколькими крупными СМИ Киргизии.

Республиканские общественно-политические издания "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда", объединенные с весны под единым брендом, выходят пять раз в неделю на двух языках. Их ежедневный общий тираж превышает 230 тысяч экземпляров.

Общество СМИ и соцсети В мире экс-СССР Казахстан "Российская газета"

Главное сегодня

Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"