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06.12.2021 17:23
Рубрика: Культура

Российское искусство представили в Италии

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
В Италии прошел фестиваль "Россия - Италия. Сквозь века". За три дня в Риме и Тарквинии представили разнообразную программу - от духовной до классической музыки, литературы и выставок.

Патриарший хор храма Христа Спасителя выступил с двумя большими концертами в храмах, а также в Российском центре науки и культуры в Риме.

Фото: Сool Connections
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Там же открылась выставка "Толстой и Достоевский: диалог на расстоянии" из собрания музея Л.Н. Толстого в Москве. Проект посвящен творчеству Достоевского, 200-летие которого отмечается в этом году. По окончании выставка будет передана в дар Российскому центру науки и культуры в Риме.

Одним из ярких событий стал концерт молодых солистов в Театре на Вилле Абамелек - резиденции Чрезвычайного Полномочного Посла России в Италии. В программе прозвучали произведения русских и итальянских композиторов в исполнении лауреатов международных конкурсов: Ильи Хардикова (тенор), Галины Овчинниковой (сопрано) и Сергея Семенова (фортепиано).

Фестиваль "Россия - Италия. Сквозь века" был создан в 2004 году по случаю 500-летия установления отношений между Россией и Италией и приурочен к празднику святой великомученицы Екатерины, который отмечается 7 декабря.

Культура В мире Европа Италия

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