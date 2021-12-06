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06.12.2021 12:38
Рубрика: Экономика

Сбербанк расширил ипотеку для пенсионеров

Текст: Марина Трубилина
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Сбербанк смягчил условия по программе "Жилищный кредит по двум документам". Теперь ипотечный кредит по ней могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту будет до 75 лет. Кроме того, отменено требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки. У заемщика может быть временная регистрация.

Ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору, а подать заявку без подтверждения дохода можно было только при наличии в паспорте штампа о постоянной регистрации, поясняет вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв. Люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста для получения ипотеки, добавил он, на это есть спрос со стороны заемщиков.

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Экономика Недвижимость Ипотека Компании Финансы Сбербанк

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