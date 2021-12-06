Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой

Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%, сообщает пресс-служба банка.

Ставка по программе "Господдержка 2020" снижается на 0,4 процентных пункта. Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%.

Напомним, по условиям программы максимальная сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья.

На 5 декабря, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка по программе ипотеки с господдержкой держалась на уровне 5,97%, не изменившись за последнюю неделю.

По "Семейной ипотеке" средневзвешенная ставка - 4,81%. Рыночные ипотечные ставки за неделю повысились - на 0,1 п.п. по ипотеке на новостройки (до 9,15%), на 0,01 п.п. на вторичное жилье (до 9,37%). Средневзвешенная ставка рефинансирования составляет сейчас 9,33%.