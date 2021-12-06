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06.12.2021 19:01
Рубрика: Общество

Семь школьников из десяти сталкивались с травлей в интернете

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Каждый пятый педагог не знает, что такое травля в интернете, половина учителей не представляют, как бороться с этим явлением, а 9 процентов вовсе не считают это проблемой. Такие данные получили эксперты VK и Учи.ру. Но больше пугают другие цифры: с кибербуллингом не раз сталкивались почти 70 процентов школьников, а четверть ребят не собираются делиться переживаниями по поводу травли ни с кем.
У нас не развито понятие "цифрового этикета". Нет ориентиров, поэтому дети часто попадают в ловушку. Фото: iStock У нас не развито понятие "цифрового этикета". Нет ориентиров, поэтому дети часто попадают в ловушку. Фото: iStock
У нас не развито понятие "цифрового этикета". Нет ориентиров, поэтому дети часто попадают в ловушку. Фото: iStock

Дети в интернете: как их защитить и научить отстаивать свои границы? Как не допустить травли или помочь с ней справиться раньше, чем она "справится" с ребенком?

Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом

"Цифровое детство" - этот термин уже перестал казаться фантастикой: сегодняшние дети растут, социализируются и познают жизнь именно через призму своего гаджета. Интернет, социальные сети и поведение человека в "цифре" буквально стали внешним продолжением его личности, новым "я".

Но, по данным Российской академии образования, две трети школьников боятся столкнуться с мошенниками в Сети.

- Цифра и интернет - современные средства социализации. Но без определенного контроля они становятся опасны, - говорит доцент Московского городского педагогического университета, руководитель магистратуры "Безопасная школа" Олег Зверев. - Кроме физиологического влияния - усталость, переутомление после длительной работы, заторможенность, нарушение осанки, проблемы со зрением, есть и психологические опасности: девиантное поведение и тот самый буллинг. Проблема в том, что у нас пока еще совсем не развито понятие "цифрового этикета", нет правил общения в Сети, нет ориентиров. В такой ситуации дети часто воспринимают чужую интерпретацию реальности как данность, поддаются уловкам мошенников.

Кроме того, у детей есть страх давления и оскорблений со стороны других пользователей - об этом рассказали более 45% школьников.

Нельзя запретить подростку создавать аккаунты в соцсетях, смотреть видео. Надо учить видеть разницу и чувствовать границы

Если "вбить" в поисковик "травля в интернете", в первых строчках появятся ссылки на историю Аманды Тодд - канадской школьницы, которая приняла на веру слова "друзей" из интернета и поделилась откровенной фотографией. Не прошло и суток, как фото разошлось по сети со скользкими шуточками. В этой истории было все: потоки злобных комментариев, одноклассники, открыто выражающие свое презрение, тысячи анонимных пользователей, по-всякому склоняющих имя Аманды... Девушка не справилась, и история завершилась трагически.

Может ли школа защитить ребенка и как могут помочь учителя?

Фото: iStock
Что думают родители и школы об эксперименте против буллинга и ЧС

- Школа может защитить ученика, пока он физически находится на школьной территории. Но вне пространства его защитят умения и навыки, которые школа может дать, в том числе на уроках информатики, - отмечает Олег Зверев. - Совершенно очевидно, что необходимо именно в школе учить детей, как уберечься от различных ситуаций, таких, как, например, аутинг - раскрытие интимной информации о человеке, киберсталкинг - "слив" личных данных в Сеть, общение с фейковыми аккаунтами, "троллями"... Нужно развивать критическое мышление. Принцип запретить-разрешить тут не работает. Нельзя запретить подростку создавать аккаунты в соцсетях, смотреть видео разных блогеров и пр. Надо учить видеть разницу.

Но, по словам Зверева, не все учителя сегодня сами готовы к тому, чтобы говорить с детьми на тему кибербезопасности.

- Нужно повышать уровень цифровой грамотности учителей. До сих пор некоторые из них вообще отрицают факт кибербуллинга и других сетевых опасностей, - подчеркивает эксперт. - А с ребенком надо говорить на одном языке. И не бояться того, что он задает много вопросов. Этому надо радоваться и задавать вопросы в ответ. Детям есть чему нас научить. Кроме того, так они поймут, что мы, учителя, в них заинтересованы.

Комментарий

Мария Скорикова, учитель информатики московской школы N 2120:

- На уроках мы обязательно говорим о том, какая информация является персональной, что можно, а что нельзя размещать на своей страничке в соцсети. Смотрим открытые страницы разных пользователей, анализируем, как можно было бы сделать профиль более защищенным. Кроме того, в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" мы сотрудничаем с вузами. Например, часто преподаватели и РТУ МИРЭА или МИСИС проводят для школьников мастер-классы по кибербезопасности.

Ликбез

Что лучше не публиковать в открытом доступе в Сети:

  • дату и место рождения;
  • личный телефон и почтовый ящик;
  • геоданные;
  • обстановку квартиры;
  • привычные маршруты и расписание;
  • личные фото;
  • данные родителей и родственников.
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