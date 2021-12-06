Сенатор назвал способ сделать аграрные профессии привлекательными

Готовить профессионалов для аграрной отрасли России помогут профильные олимпиады, считает председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"Сегодня аграрная сфера нуждается в молодых высококвалифицированных специалистах. Для интенсивного развития отрасли сельского хозяйства важно, черпая кадры из большого проекта "Я - профессионал", способствовать дальнейшему развитию животноводства, биотехнологий, агроинженерии, генной инженерии и других передовых направлений АПК", - приводит слова Артамонова его пресс-служба.

Олимпиада "Я - профессионал" - одно из основных мероприятий Года науки и технологий. Ее победители и медалисты получат льготы при поступлении в ведущие российские вузы, пройдут стажировки в компаниях-лидерах агропромышленного комплекса, получат денежные призы. По направлениям "Агрономия и "Ветеринария и зоотехния" олимпиаду организовывает Тимирязевская академия. В этом году на соревнование зарегистрировались более 10 тысяч студентов-аграриев.

Сенатор обратил внимание на то, что агрономическое и ветеринарное направления олимпиады становятся все более популярными среди студентов, поскольку задания учитывают интересы работодателей и условия рынка труда.