Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT

Власти США вряд ли предпримут реальные меры по отключению России от системы SWIFT, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривают новые санкции в отношении Москвы, в том числе отключение от межбанковской системы SWIFT.

"Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад - отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор также подчеркнул, что "легче по пальцам пересчитать" тех, кого США "не наградили санкциями".

"Я очень сожалею, что до сих пор на Западе не поняли, что в России санкций не боятся", - добавил он.