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06.12.2021 22:47
Рубрика: Власть

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT

Текст: Дмитрий Гончарук

Власти США вряд ли предпримут реальные меры по отключению России от системы SWIFT, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривают новые санкции в отношении Москвы, в том числе отключение от межбанковской системы SWIFT.

"Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад - отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор также подчеркнул, что "легче по пальцам пересчитать" тех, кого США "не наградили санкциями".

"Я очень сожалею, что до сих пор на Западе не поняли, что в России санкций не боятся", - добавил он.

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