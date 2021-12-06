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06.12.2021 15:09

Сергей Судариков учредил премию для аспирантов МГУ

Стипендиатами именной премии Сергея Сударикова стали два аспиранта кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова.

Ранее на кафедре был объявлен открытый конкурс для аспирантов всех годов обучения. Основным критерием присуждения и последующего продления стипендии являлись научные достижения соискателя, которые должны быть подтверждены публикациями в ведущих международных научных журналах.

Необходимым условием получения стипендии является наличие публикаций в рецензируемых журналах, входящих в международные библиографические базы Web of Science и Scopus. Стипендия выплачивается ежеквартально, ее размер соответствует средней заработной плате по Москве.

Стипендиат Егор Годенко является аспирантом 2-го года обучения, занимается моделированием распределения пылевой компоненты в нашей гелиосфере и астросферах других планет, а Сергей Корольков, аспирант 1-го года обучения, - моделированием взаимодействия солнечного света с межзвёздной средой. Исследования молодых ученых важны не только для развития науки, но будут применены и в космической отрасли. Оба аспиранта имеют публикации в престижном журнале MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

"Согласно исследованиям, количество молодых ученых продолжает сокращаться, это связано с вопросами материального обеспечения и вынужденного выбора между работой, карьерой и научной деятельностью. Стипендия талантливым исследователям призвана облегчить этот выбор", -прокомментировал Сергей Судариков.

Сергей Судариков - предприниматель и меценат, выпускник мехмата МГУ, владелец ГК "Регион", инвестор концерна "РОССИУМ". Ранее Судариков уже инвестировал в образование - в 2020 году предприниматель поддержал инновационную школу "Новый взгляд" при МГИМО.

Пресс-релиз предоставлен АО "ИК РЕГИОН"

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