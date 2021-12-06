Сеул из-за новой вспышки COVID отказался от "возвращения к нормальной жизни"

Новый "омикрон"-штамм коронавируса проник в Южную Корею и начал быстро распространяться. Это добавило поводов для беспокойства властей, которые на днях решили вновь начать ужесточение мер социального дистанцирования, фактически отказавшись от "возвращения к нормальной жизни".

Первый случай проникновения в Южную Корею "омикрон"-штамма был зарегистрирован 1 декабря, когда он был подтвержден у вернувшейся из Нигерии супружеской пары корейских священников. Еще вчера число зараженных новым штаммом составляло 12 человек, тогда как сегодня произошел скачок сразу в два раза, доведя общее число до 24.

Эксперты при этом опасаются, что уже завтра число зараженных "омикроном" может резко увеличиться. Заражение было зафиксировано у нескольких студентов, включая иностранных, которые активно контактировали с друзьями и знакомыми.

Как это уже часто бывало в Корее, новая вспышка коронавируса произошла из-за обмана. Прибывшие из Нигерии корейские священники - муж и жена - при стандартном опросе о круге контактов солгали, сказав, что до дома они добирались на специальном такси, предназначенном для тех, кто прибыл из зарубежья и должен находиться на карантине. На самом деле пасторов по их просьбе подвез на своей машине проживающий в Корее гражданин Узбекистана.

То, что священнослужители солгали, не позволило быстро включить узбекистанца в круг потенциально зараженных, а потому он несколько дней жил обычной жизнью: общался с семьей, родственниками, друзьями, посещал церковные мероприятия, где участвовали сотни людей. Лишь после выявления у себя признаков коронавируса иностранец пошел проверяться, а заодно рассказал про то, что подвозил пасторов, от которых, как уже сейчас очевидно, он и заразился.

Власти РК намерены подать в суд, чтобы наказать супружескую пару за ложь, но сделанного не вернуть - "омикрон" уже гуляет по Корее. Как выяснилось, значительная часть зараженных иностранных студентов ведущих вузов Сеула также посетили собрания церкви, где был узбек. Кроме того, сейчас среди студентов и посетителей церкви есть большое количество людей с симптомами, характерными для COVID-19, но результаты их анализов станут известны завтра. Специалисты же считают, что значительный рост инфицированных новым штаммом коронавируса - вопрос ближайшего времени.

Все это наложилось на наблюдаемый в последние дни заметный рост числа зараженных за сутки. На днях был установлен рекорд в более чем пять тысяч зараженных. При этом также высоко количество тяжелых больных, для которых требуются специальные палаты интенсивной терапии. Загрузка таких палат в столичном регионе составляет около 90 процентов, а по стране в целом подбирается к 80 процентам. Пошли вверх и показатели смертности.

Данная ситуация заставила власти Кореи пойти на фактический отказ от программы "возвращения к нормальной жизни", которая, согласно замыслу правительства, должна была вернуть страну в привычный "докоронавирусный режим". Стартовав буквально месяц назад - 1 ноября - "возвращение к нормальной жизни" в Корее обернулось рекордными цифрами зараженных, переполнением палат для тяжелых больных и ростом показателей смертности.

Несколько дней назад правительство РК заявило о "временной приостановке" программы "возвращения", а вместо этого вновь начато ужесточение мер дистанцирования: сокращено разрешенное количество людей на частных встречах, вновь вернули обязательный для всех без исключения 10-дневный карантин по прилету из-за границы, авиакомпании одна за другой отложили возобновление полетов по популярным туристическим направлениям, отменяются фестивали, концерты. Кроме того, власти РК ужесточают подход к вакцинированию. Новые меры направлены на то, чтобы подтолкнуть всех к прививкам, хотя, стоит признать, корейцы по сравнению со многими другими странами вакцинируются очень активно.

Вся эта ситуация в Южной Корее заставляет задуматься всех нас о том, как выстраивать стратегию поведения в дальнейшем. Корея - одна из самых образцовых стран мира по части соблюдения мер социального дистанцирования, разного рода ограничений. На улице, не говоря уже о закрытых помещениях, нельзя увидеть человека без маски, доля вакцинированных среди тех, кто имеет эту возможность сделать, превысила 90 процентов. Когда правительство просило соблюдать какие-либо ограничения, включая отказ от посиделок с друзьями, то корейцы действительно с пониманием относились к этому и прекращали встречаться и ходить по ресторанам. Сознательные нарушители правил в Корее, конечно, тоже есть, но их единицы, а в подавляющем своем большинстве корейцы, как уже было сказано, очень примерно соблюдают предписания. Но получается, что даже такая образцовая по части борьбы с COVID-19 страна не потянула плавного возвращения к нормальной жизни и была вынуждена приостановить эту программу на неопределенное время, а кое в чем и вернула часть ограничений.