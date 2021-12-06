Сеул из-за новой вспышки COVID отказался от "возвращения к нормальной жизни"

Новости

Синоптик предсказал сильнейший снегопад в Москве за послевоенную историю 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин откроет движение на новых станциях метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
Горная вершина названа в честь Героя России, разведчика Алексея Ботяна 14:59
Рашкин прибыл в СК на первый допрос по делу о незаконной охоте 14:57
Власти Москвы озвучили штраф за парковку на желтой разметке 14:47
В Екатеринбурге врач "скорой" спас женщину, рискуя жизнью 14:43
Школьников в Казахстане научат отличать интернет-фейки от правды 14:42
Братьям Кокориным не удалось оспорить компенсацию избитому водителю 14:39
Бывшего вице-президента "ПИК" Александра Лефеля выпустили из СИЗО 14:27
Партию модернизированных "Солнцепеков" передали в войска 14:11
Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров 14:00
Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках 13:58
Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России" 13:50
Стали известны планы Apple на 2022 год 13:40
Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки" 13:35
Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования 13:16
Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации 13:01
Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий 12:58
Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи 12:57
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту 12:57
Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии 12:57
Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД 12:53
Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 15:10
Рубрика: В мире

Сеул из-за новой вспышки COVID отказался от "возвращения к нормальной жизни"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Новый "омикрон"-штамм коронавируса проник в Южную Корею и начал быстро распространяться. Это добавило поводов для беспокойства властей, которые на днях решили вновь начать ужесточение мер социального дистанцирования, фактически отказавшись от "возвращения к нормальной жизни".
Фото: JUNG YEON-JE/ AFP Фото: JUNG YEON-JE/ AFP
Фото: JUNG YEON-JE/ AFP

Первый случай проникновения в Южную Корею "омикрон"-штамма был зарегистрирован 1 декабря, когда он был подтвержден у вернувшейся из Нигерии супружеской пары корейских священников. Еще вчера число зараженных новым штаммом составляло 12 человек, тогда как сегодня произошел скачок сразу в два раза, доведя общее число до 24.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В России впервые выявили "омикрон"

Эксперты при этом опасаются, что уже завтра число зараженных "омикроном" может резко увеличиться. Заражение было зафиксировано у нескольких студентов, включая иностранных, которые активно контактировали с друзьями и знакомыми.

Как это уже часто бывало в Корее, новая вспышка коронавируса произошла из-за обмана. Прибывшие из Нигерии корейские священники - муж и жена - при стандартном опросе о круге контактов солгали, сказав, что до дома они добирались на специальном такси, предназначенном для тех, кто прибыл из зарубежья и должен находиться на карантине. На самом деле пасторов по их просьбе подвез на своей машине проживающий в Корее гражданин Узбекистана.

То, что священнослужители солгали, не позволило быстро включить узбекистанца в круг потенциально зараженных, а потому он несколько дней жил обычной жизнью: общался с семьей, родственниками, друзьями, посещал церковные мероприятия, где участвовали сотни людей. Лишь после выявления у себя признаков коронавируса иностранец пошел проверяться, а заодно рассказал про то, что подвозил пасторов, от которых, как уже сейчас очевидно, он и заразился.

Власти РК намерены подать в суд, чтобы наказать супружескую пару за ложь, но сделанного не вернуть - "омикрон" уже гуляет по Корее. Как выяснилось, значительная часть зараженных иностранных студентов ведущих вузов Сеула также посетили собрания церкви, где был узбек. Кроме того, сейчас среди студентов и посетителей церкви есть большое количество людей с симптомами, характерными для COVID-19, но результаты их анализов станут известны завтра. Специалисты же считают, что значительный рост инфицированных новым штаммом коронавируса - вопрос ближайшего времени.

Все это наложилось на наблюдаемый в последние дни заметный рост числа зараженных за сутки. На днях был установлен рекорд в более чем пять тысяч зараженных. При этом также высоко количество тяжелых больных, для которых требуются специальные палаты интенсивной терапии. Загрузка таких палат в столичном регионе составляет около 90 процентов, а по стране в целом подбирается к 80 процентам. Пошли вверх и показатели смертности.

Данная ситуация заставила власти Кореи пойти на фактический отказ от программы "возвращения к нормальной жизни", которая, согласно замыслу правительства, должна была вернуть страну в привычный "докоронавирусный режим". Стартовав буквально месяц назад - 1 ноября - "возвращение к нормальной жизни" в Корее обернулось рекордными цифрами зараженных, переполнением палат для тяжелых больных и ростом показателей смертности.

Несколько дней назад правительство РК заявило о "временной приостановке" программы "возвращения", а вместо этого вновь начато ужесточение мер дистанцирования: сокращено разрешенное количество людей на частных встречах, вновь вернули обязательный для всех без исключения 10-дневный карантин по прилету из-за границы, авиакомпании одна за другой отложили возобновление полетов по популярным туристическим направлениям, отменяются фестивали, концерты. Кроме того, власти РК ужесточают подход к вакцинированию. Новые меры направлены на то, чтобы подтолкнуть всех к прививкам, хотя, стоит признать, корейцы по сравнению со многими другими странами вакцинируются очень активно.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона"

Вся эта ситуация в Южной Корее заставляет задуматься всех нас о том, как выстраивать стратегию поведения в дальнейшем. Корея - одна из самых образцовых стран мира по части соблюдения мер социального дистанцирования, разного рода ограничений. На улице, не говоря уже о закрытых помещениях, нельзя увидеть человека без маски, доля вакцинированных среди тех, кто имеет эту возможность сделать, превысила 90 процентов. Когда правительство просило соблюдать какие-либо ограничения, включая отказ от посиделок с друзьями, то корейцы действительно с пониманием относились к этому и прекращали встречаться и ходить по ресторанам. Сознательные нарушители правил в Корее, конечно, тоже есть, но их единицы, а в подавляющем своем большинстве корейцы, как уже было сказано, очень примерно соблюдают предписания. Но получается, что даже такая образцовая по части борьбы с COVID-19 страна не потянула плавного возвращения к нормальной жизни и была вынуждена приостановить эту программу на неопределенное время, а кое в чем и вернула часть ограничений.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена