Школам нужны технологии примирения

Новости

В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
Названы время и место прощания с создателем "Кинотавра" Рудинштейном 19:11
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев в 2022 г 19:08
Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии 19:04
Беларусь назначила дополнительные поезда с Россией на Новый год 18:41
Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 19:54
Рубрика: Общество

Школам нужны технологии примирения

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Мария Львова-Белова, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка:
Мария Львова-Белова: Увы, из Сети травля часто выбирается в реальность. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Мария Львова-Белова: Увы, из Сети травля часто выбирается в реальность. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Мария Львова-Белова: Увы, из Сети травля часто выбирается в реальность. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

- Проблема кибербезопасности детей обостряется. Масштабы школьного буллинга зашкаливают: 52% детей сталкивались с травлей в сети, которая потом добирается до реальности.

Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику

Ужасное не в том, что порой о травле их детей мамы и папы не знают. Самое ужасное в том, что родители не считают буллинг чем-то опасным, а некоторые даже относятся к нему как к "инструменту" воздействия через давление. Мол, пусть учатся противостоять.

Показательная история произошла с одним из школьников (имя и город назвать не имею права), который за четверть получил "четверку". Он и его родители не согласились с оценкой. Завязался конфликт. В нем приняли участие одноклассники, педагоги, родители, районное управление образования. Ничего умнее взрослые не придумали, как разделить класс на два: в одном - все 25 учеников, а в другом - один мальчик. Это пример, когда буллинг вышел в офлайн, как следствие новой "нормы" общения - травли в сетях, куда нет хода "не своим" - выразителям иных точек зрения. Позже ситуацию удалось урегулировать. Однако неизвестно, какие последствия будет иметь инцидент для психики мальчика и для психики виртуальной толпы, которая, опробовав технологию подавления несогласных в Сети, вырвалась в реальность.

Увы, факт: из Сети травля перебирается на улицу - в школы, спортивные секции, во дворы и даже в детские сады. Это вызов. Для детей, которые много времени проводят в Сети, негативное мнение окружающих может иметь гораздо большее влияние, чем реальная травля. Вызов еще и в том, что ребенок в силу незрелости не видит разницы между реальностью и виртуальностью. Ведь при обычной травле имеют место вербальное и физическое давление, кибербуллинг коварен дистантом. Все происходит с использованием мейлов, сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также через "слив" в сети фото и видео, которые губят репутацию жертвы.

Мы обращались к разным экспертам, проводили несколько исследований. Их выводы настораживают, но дают мост для наведения контактов с детьми и выхода из положения. Одна из ключевых причин роста детской агрессии - немотивированная боязнь своего будущего. Страх будущего у ребенка сначала вызывает тревогу, но одни дети замыкаются, другие уходят в агрессию, чтобы страх снять. Здесь важно формировать у детей навыки безопасного цифрового поведения, пробовать практику интернет-помощи. Как в мире, так и у нас в стране уже есть специалисты, которые выходят в сети для работы с детьми в интернет-среде. Они на языке сверстников переписываются с ними, участвуют в деструктивных группах, работают с теми, кто высказывает экстремистские или суицидальные идеи. Такой институт медиации или урегулирования сетевых споров с участием нейтральной стороны может и должен стать эффективным механизмом педагогики.

Одна из ключевых причин роста детской агрессии -немотивированная боязнь своего будущего

Кстати, пусть не повсеместно, но в стране встают на ноги школьные службы медиации-примирения. Понимаю, что малокомплектные детские учреждения испытывают нехватку таких кадров. В таких школах медиаторами могли бы выступать люди, которые пользуются доверием и авторитетом у детей. Я знаю примеры, когда в качестве таких авторитетов по жизни выступают учителя физкультуры, школьные охранники. А в Пермском крае школьную службу медиации возглавил библиотекарь.

В связи с этим, как детский омбудсмен, работаю над тем, чтобы дополнить закон об образовании в части использования "технологий примирения" внутри школ.

Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся
Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Песков назвал "планы вторжения" России на Украину "целенаправленным сливами"
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"