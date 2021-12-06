Школам нужны технологии примирения

Мария Львова-Белова, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка:

- Проблема кибербезопасности детей обостряется. Масштабы школьного буллинга зашкаливают: 52% детей сталкивались с травлей в сети, которая потом добирается до реальности.

Ужасное не в том, что порой о травле их детей мамы и папы не знают. Самое ужасное в том, что родители не считают буллинг чем-то опасным, а некоторые даже относятся к нему как к "инструменту" воздействия через давление. Мол, пусть учатся противостоять.

Показательная история произошла с одним из школьников (имя и город назвать не имею права), который за четверть получил "четверку". Он и его родители не согласились с оценкой. Завязался конфликт. В нем приняли участие одноклассники, педагоги, родители, районное управление образования. Ничего умнее взрослые не придумали, как разделить класс на два: в одном - все 25 учеников, а в другом - один мальчик. Это пример, когда буллинг вышел в офлайн, как следствие новой "нормы" общения - травли в сетях, куда нет хода "не своим" - выразителям иных точек зрения. Позже ситуацию удалось урегулировать. Однако неизвестно, какие последствия будет иметь инцидент для психики мальчика и для психики виртуальной толпы, которая, опробовав технологию подавления несогласных в Сети, вырвалась в реальность.

Увы, факт: из Сети травля перебирается на улицу - в школы, спортивные секции, во дворы и даже в детские сады. Это вызов. Для детей, которые много времени проводят в Сети, негативное мнение окружающих может иметь гораздо большее влияние, чем реальная травля. Вызов еще и в том, что ребенок в силу незрелости не видит разницы между реальностью и виртуальностью. Ведь при обычной травле имеют место вербальное и физическое давление, кибербуллинг коварен дистантом. Все происходит с использованием мейлов, сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также через "слив" в сети фото и видео, которые губят репутацию жертвы.

Мы обращались к разным экспертам, проводили несколько исследований. Их выводы настораживают, но дают мост для наведения контактов с детьми и выхода из положения. Одна из ключевых причин роста детской агрессии - немотивированная боязнь своего будущего. Страх будущего у ребенка сначала вызывает тревогу, но одни дети замыкаются, другие уходят в агрессию, чтобы страх снять. Здесь важно формировать у детей навыки безопасного цифрового поведения, пробовать практику интернет-помощи. Как в мире, так и у нас в стране уже есть специалисты, которые выходят в сети для работы с детьми в интернет-среде. Они на языке сверстников переписываются с ними, участвуют в деструктивных группах, работают с теми, кто высказывает экстремистские или суицидальные идеи. Такой институт медиации или урегулирования сетевых споров с участием нейтральной стороны может и должен стать эффективным механизмом педагогики.

Одна из ключевых причин роста детской агрессии -немотивированная боязнь своего будущего

Кстати, пусть не повсеместно, но в стране встают на ноги школьные службы медиации-примирения. Понимаю, что малокомплектные детские учреждения испытывают нехватку таких кадров. В таких школах медиаторами могли бы выступать люди, которые пользуются доверием и авторитетом у детей. Я знаю примеры, когда в качестве таких авторитетов по жизни выступают учителя физкультуры, школьные охранники. А в Пермском крае школьную службу медиации возглавил библиотекарь.

В связи с этим, как детский омбудсмен, работаю над тем, чтобы дополнить закон об образовании в части использования "технологий примирения" внутри школ.