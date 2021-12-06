Школьников в Казахстане научат отличать интернет-фейки от правды

В школах столицы Казахстана вводится новый предмет. Детей научат, как распознавать и отличать от правды ложные или некорректные сведения, распространяемые в интернете. Об этом и многом другом рассказал на встрече с генеральным директором ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павлом Негоицей вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (РК) Кемелбек Ойшыбаев.

Разговор между ними прошел в столице Казахстана, городе Нурсултане, где Павел Негоица находится в рабочей поездке. Встреча продолжалась больше часа и посвящалась темам, волнующим жителей как России, так и близкой республики. Стороны обсудили пандемию и способы борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, развитие экономик двух стран, перспективы совместных проектов и программ, реализуемых в рамках Евразийского союза, вопросы, связанные с общим историческим прошлым. Отдельной, но не менее важной темой беседы стали роль и значение государственных средств массовой информации.

По словам Кемелбека Ойшыбаева, Казахстан внимательно изучает международный опыт и одним из первых в регионе применяет передовые практики в работе с информационной средой. Так, к примеру, в школах Нурсултана уже вводится новый предмет, который призван обезопасить новое поколение от деструктивных идей. Старшеклассников обучают распознавать фейки и отличать их от реальной информации.