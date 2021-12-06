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06.12.2021 05:55
Рубрика: В мире

SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Karim SAHIB Фото: AFP/Karim SAHIB
Фото: AFP/Karim SAHIB

Сто крупнейших компаний мира по производству вооружений увеличили свои продажи в первый год пандемии коронавируса. Несмотря на напряженную ситуацию в мировой экономике, по данным авторитетного Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020 году компании продали оружия и военного оборудования на 531 миллиард долларов США. Это на 1,3 процента больше, чем в 2019 году.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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По сравнению с 2015 годом увеличение доходов мировых оружейников составило 17 процентов. Как отметили эксперты, в то время как экономика многих стран сократилась из-за пандемии, продажи компаний-производителей вооружений увеличивались шестой год подряд.

В международном списке представлена 41 компания из США, на них приходится более половины продаж оружия в мире. В прошлом году американские оружейники продали военного оборудования на 285 миллиардов долларов, что почти на 2 процента больше, чем годом ранее. Американская компания Lockheed-Martin, которая считает истребители F-35 и различные типы ракет самыми продаваемыми на мировом оружейном рынке, заняла первое место с объемом продаж в 58,2 миллиарда долларов. Британская компания BAE Systems заняла первое место в Европе, опередив три китайские.

На втором месте по величине мировых продаж оружия находится Китай (13 процентов), за ним следует Британия (7,1 процента). По словам старшего научного сотрудника SIPRI Нан Тяня, в последние годы китайские оружейные компании извлекли выгоду из программ военной модернизации страны и сосредоточились на военно-гражданском слиянии, став одними из самых передовых производителей военной техники в мире.

Согласно отчету, на долю 26 европейских компаний приходилось около пятой части продаж ста крупнейших оружейных компаний, их совокупный объем составил 109 миллиардов долларов США. Четыре немецкие компании по производству вооружений в списке продали оружия на 8,9 миллиарда долларов США в 2020 году, что немного больше, чем в 2019 году. По данным института, российские компании за указанный период продали вооружения на 26,4 миллиарда долларов.

Фото: РИА Новости
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В целом, делают вывод эксперты, правительства во всем мире продолжили активно покупать оружие во время пандемии, а некоторые также приняли меры, чтобы помочь своим крупным оружейным компаниям. "Военные производители были в значительной степени защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения", - заявила AFP эксперт SIPRI Александра Маркштайнер, добавив, что некоторые правительства даже ускорили выплаты оружейной промышленности, чтобы смягчить влияние коронавирусного кризиса.

Поскольку военные контракты обычно рассчитаны на несколько лет, оружейные компании смогли добиться прибыли до того, как разразился кризис в области здравоохранения. "Однако, несмотря на эти и другие факторы, мировое производство оружия не было полностью защищено от воздействия пандемии", - говорится в отчете. При этом приводится пример с французской компанией Thales, которая обвинила в падении продаж оружия на 5,8 процентов "режим изоляции". В отчете подчеркивается, что меры, принятые для остановки распространения вируса, нарушили цепочки поставок в оружейной промышленности, как и во всей экономике в целом.

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