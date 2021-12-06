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Смартфоны Xiaomi получили Android 12. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
06.12.2021,  
16:57
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi продолжает распространять новую версию MIUI 13 на базе Android 12 для своих смартфонов.

Как пишет xiaomiui.net, тестовый вариант MIUI 13, работающий на свежайшем "андроиде", получили модели Redmi K40 Gaming (он же Poco F3 GT) и Redmi Note 10 Pro 5G (известен так же под названием Poco X3 GT). Сейчас ее изучают участники бета-программы.

В MIUI 13 разработчики улучшили интерфейс, обновив дизайн, ускорив быстродействие, добавив новые анимации и звуки. Кроме того, благодаря ей многие смартфоны Xiaomi получат функцию расширения памяти.

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Ранее MIUI 13 стала доступна на смартфонах Xiaomi MIX 4, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Mi 11 Lite 5G и Mi 10S.

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