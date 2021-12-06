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06.12.2021 18:55
Рубрика: Культура

Состоялся пресс-показ "Вестсайдской истории" Спилберга

Текст: Валерий Кичин
Обладатель "Оскара" за лучший фильм, по-моему, уже определился на 99,9 процентов. Делая ремейк любимой им с детства "Вестсайдской истории", Стивен Спилберг, в сущности, открыл новые горизонты жанра, накрепко сплавив условность мюзикла с реализмом кинодрамы.
кадр из к/ф "Вестсайдская история" Фото: kinopoisk.ru кадр из к/ф "Вестсайдская история" Фото: kinopoisk.ru
кадр из к/ф "Вестсайдская история" Фото: kinopoisk.ru

Великолепный фильм Роберта Уайза - Джерома Роббинса - кинематографическая классика 1961 года - был открыто театральным. Там даже была увертюра, которую слушаешь перед еще закрытым занавесом. Был антракт с интерлюдией. Были откровенные гримы. Американка Натали Вуд играла пуэрториканку Марию, очень похоже изображая южную экзальтированность. Танцы перемежались пением и незначительными по метражу диалогами.

Фото: Предоставлено компанией Tenletters Movie Distribution
На экраны вышел фильм не про зомби и не для зомби

Столь же условны и театральны были практически все киномюзиклы вплоть до последнего - "Аннет", который довел театральность в кино до сюрреалистического абсурда.

Здесь все настоящее. Или почти настоящее. Пуэрториканцев играют испаноязычные актеры, у них экзальтированность не сыгранная, а природная. Жестикуляция другая. Акцент настоящий.

Условный Нью-Йорк стал Нью-Йорком подлинным. Вот его метро, вот его улица, вот его натуральная стройка и натуральная атмосфера.

Диалоги стали развитыми и очень драматичными. Музыка Бернстайна аранжирована и стала еще более динамичной. Танцы окончательно слиплись с дракой и смотрятся естественным выплеском молодой энергии. Пение теперь возникает как разрядка в момент высшего напряжения, взрыв чувств - как и должно, по идее, быть. Антирасистский пафос картины 1961 года никуда не делся - конфликт "аборигенов" и "понаехавших" стал еще реалистичней и узнаваемей.

Смотрел и слушал знакомую до каждого звука и каждого извива фабулы вещь - и волновался, словно смотрел впервые. Хотелось отодвинуть трагическую развязку. То есть пережил то чувство, которое, по легенде, испытывали зрители "Чапаева" - может, все-таки Чапай выплывет, может, все-таки герои останутся жить... Смешно, но это так.

Фото: Предоставлены компанией Централ Партнершип
На экраны вышел"Летчик", фильм Рената Давлетьярова

Фильм гениальный от и до. Думаю, что одновременно с художественным взлетом Спилберг совершил черное дело: после этой картины смотреть фильм 1961 года станет невозможно. Фильм убит, как Тони, выстрелом в грудь. Говорю как человек, только вчера его пересмотревший.

Было совершенство. Казалось, совершенней некуда. Спилберг сделал это.

Фильм, только что показанный журналистам, был с оригинальным звуком и субтитрами - спасибо "Диснею" за цивилизованный подход.

"Вестсайдская история" выходит в России в четверг 9 декабря.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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