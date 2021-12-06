Награда за добрые дела

Совет молодых специалистов компании "ЕвроХим" стал лауреатом конкурса #МыВместе за активную волонтерскую работу и программу #20ДобрыхДелЕвроХима, реализованную в российских регионах.

В России в течение 2021 года более 6,5 миллиона волонтеров оказали помощь тысячам больниц и социальных учреждений, а также конкретным семьям. В этом "параде добрых дел" приняли участие и молодые специалисты ведущей минерально-химической компании России, реализовавшие социальный проект #20ДобрыхДелЕвроХима.

Волонтеры предприятий отмечающей в этом году 20-летие компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко, организованные оперативным штабом "ЕвроХима", помогали нуждающимся, совершая добрые дела в своих городах. Они проводили различные экологические и спортивные мероприятия, помогали больницам, школам, детским домам и детям из малоимущих семей.

Вручая диплом лауреатов форума гражданского участия #МыВместе, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев сказал: "Это признание прекрасных добровольческих проектов, реализованных молодыми активистами "ЕвроХима" в самых различных регионах России: от Заполярья до Кавказа". Он также выразил слова благодарности за то, что специалисты компании не забывают об общественной значимости своей работы. Ведь там, где реализуется актуальная социальная и экологическая повестка, жить и работать всегда гораздо приятнее.

Владимир Путин дал высокую оценку достижениям добровольческого движения. "Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции", - говорится в письме президента коллективу компании.

Волонтерские инициативы молодых специалистов "ЕвроХима" получили широкое признание общественности: 1 декабря они также стали лауреатами конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности", проводимого ассоциацией грантодающих организаций "Форум доноров", и вот теперь удостоились диплома форума #МыВместе.