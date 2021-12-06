Стали известны планы Apple на 2022 год

Apple выпустит сразу несколько новых iPad в следующем году. Об этом написал один из самых авторитетных инсайдеров - журналист Bloomberg Марк Гурман.

Наиболее доступный iPad станет тоньше по сравнению со своим предшественником. Улучшат такие характеристики как экран, кроме того, появится поддержка сетей пятого поколения - 5G.

Другие два планшета - Air и Pro изменятся внешне и, возможно, получат беспроводную зарядку. Кроме iPad компания представит Apple Watch SE второго поколения и новые MacBook. Выход iPhone 14, как обычно, произойдет осенью, а летом на WWDC Apple представит новые версии операционных систем для своих устройств.