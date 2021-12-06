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06.12.2021 20:43
Рубрика: Общество

Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030"

Текст: Мария Набиркина

В Москве началась образовательная сессия для будущих экспертов программы "Приоритет 2030". Отбор экспертов проходил среди ректоров, их заместителей, а также среди профессоров и ученых вузов - всего пришло 500 заявок. Выбрали 50 кандидатов.

Фото: РИА Новости
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Чем они займутся? Будут следить, насколько вуз придерживается своей программы развития и давать рекомендации там, где есть недочеты.

По словам научного руководителя программы "Приоритет 2030" Андрея Волкова, это первый в истории России опыт массового участия команд экспертов в развитии университетов. Поэтому главной задачей для участников сессии станет разработка подходов к решению предстоящих задач.

- Экспертные команды будут приезжать в университеты и участвовать в их развитии. Такой массовой практики никогда не было, а, значит, у экспертов есть возможность самостоятельно разработать модель своей будущей работы, - отметил Андрей Волков.

По словам директора Центра трансформации образования Московской школы управления "Сколково" Ольги Назайкинской, одной из основных задач сессии является подготовка экспертов, которые смогут смотреть на объект системно.

- Они должны знать, как развиваться университету, уметь организовать проблемную коммуникацию, выделить модели, на которых "сидят" университеты, и зафиксировать разрыв целью и реальностью. Это сложная интеллектуальная и коммуникативная работа, - подчеркнула Ольга Назайкинская.

По итогам работы в командах будущие эксперты программы "Приоритет 2030" будут давать оценку себе и каждому участнику группы.

К работе в университетах эксперты должны приступить в конце января 2022 года. Вузы, получившие базовую часть гранта по программе, станут обязательными для их проверок. Те университеты, которые получили специальную часть гранта, получат возможность формировать запросы на экспертную проверку отдельно.

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