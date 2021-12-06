Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД

Мировой суд рассмотрит неуплаченные Филлипом Киркоровым штрафы от ГИБДД. Таких у 54-летнего певца и продюсера накопилось уже 90. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях. Все они были составлены сотрудниками 2 батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, который отвечает за центр столицы.

По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, протоколы на Филлипа Киркорова составлены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, то есть за неуплату штрафа в срок. Судебные заседания в мировом суде назначены на 14 декабря.