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06.12.2021 21:53
Рубрика: В мире

Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула

Текст: Юрий Когалов

Страх заразиться коронавирусом не является уважительной причиной для неявки на работу. Такое решение вынес Высший суд Мадрида в ответ на жалобу женщины, уволенной за прогулы в период пандемии. Свой проступок она объяснила опасениями заразить своих пожилых родителей, но работодатель отказался принять ее аргументы.

Фото: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images
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Как пишет El Pais, произошло это в самом начале пандемии, в конце марта 2020 года, когда премьер-министр Испании Педро Санчен объявил в стране "режим тревоги", предполагающий среди прочего ограничение на перемещение, чтобы снизить риски распространения инфекции. И тогда женщина, работавшая бухгалтером в одной юридической консалтинговой компании, написала своему руководителю письмо, в котором предупредила, что ради сохранения своего здоровья и здоровья своих родителей не будет ходить офис. Начальство не оценило ее порыв, переписка продолжалась несколько недель, пока женщине не пришло уведомление об увольнении.

По мнению суда, решение компании уволить такую сотрудницу было обосновано, поскольку были предприняты необходимые меры для защиты работников. Так, был разработан план, согласно которому сотрудник каждого отдела должен был приходить в штаб-квартиру один раз в две недели. Но женщину не устроил и такой график, она настаивала на работе только из дома. А начальство не увидело оснований предоставлять ей особые условия по сравнению с другими работниками.

Уволенная сотрудница обратилась с жалобой в суд, но проиграла процесс. Попытка оспорить решение низшей инстанции в Верховном суде Мадрида также провалилась. Как отмечается в вынесенном вердикте, женщина не принадлежала к одной из уязвимых групп (у нее не было острого респираторного заболевания, она не была инвалидом), поэтому не имела права не являться на работу в офис, где были предприняты все необходимые профилактические меры.

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