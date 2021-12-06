"Тяжелобольная демократия": Китай усомнился в американском понимании народовластия

"Демократия американского типа - это болезнь, и болезнь тяжелая", - так оценил ситуацию в США руководитель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, выступая на Международном форуме по демократии. Он задался вопросом: "Те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они "демократией" и "правами человека", о которых так любят рассуждать американские политиканы?"

Хороший вопрос. Впрочем, почему мы только о "Флойдах" - о тех случаях, когда американская полиция творит беспредел - коленом задушила черного брата, пока тот хрипел и просил дать воздуха? Давайте о нас с вами. Никто не хочет так умереть. Вы хотите так умереть? Я - нет.

Но не только об этом. Вот вам американская демократия в Афганистане. Вы хотите получить пулю в лоб за то, что вы - гражданин своей страны, пытающийся сбежать от террористов? Я - нет. А так умерли многие афганцы, расстрелянные "по ошибке" в аэропорту Кабула.

Вы лично захотите получить пулю в лоб за распространение демократии? Или чтобы вам морду набили за демократию, да еще с подачи заморского хозяина?

В Китае считают, что это неверно. "США на протяжении многих лет пытались насаждать свои "демократические ценности" в разных уголках мира - от Ближнего Востока и Африки до Латинской Америки, но ни к чему хорошему это не привело. Многие общества столкнулись с огромными проблемами, оказались на грани кризиса", - отметил глава Медиакорпорации Китая. Он подчеркнул, что серьезные проблемы назрели и в самих США - от штурма Капитолия и до самого большого в мире числа смертей от коронавируса.

Показательно, что отдельные "демократические ценности" раскритиковал и главный пульмонолог КНР Чжун Наньшань. Он усомнился в попытках отдельных западных стран балансировать между борьбой с пандемией и соблюдением прав и свобод, вроде свободы собраний. "Мы в Китае сосредоточены на соблюдении главного права человека - права на жизнь", - подчеркнул ученый. По его словам, это приносит результат: в Китае уровень заболеваемости COVID-19 в 1678 раз ниже, чем в США, а уровень смертности от этого недуга - в 606 раз ниже, чем в Америке.

Такая позиция работает, в том числе - с экономической точки зрения: Китай в прошлом году благодаря своим успехам в борьбе с коронакризисом стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост. Экономисты уверены: тенденция роста сохранится. Так, по прогнозам члена правления Международного финансового форума Хуан Цифаня, к 2035-му году Китай удвоит численность среднего класса: с нынешних 400 миллионов до 800 миллионов человек.

По словам эксперта, с расширением среднего класса КНР все больше будет полагаться в экономическом развитии на внутреннее потребление и все меньше - на внешнюю торговлю. В минувшем году в диалоге руководителей промышленно-торговых кругов, прошедшем в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что Китай с момента глобального экономического кризиса 2008 года более чем вдвое повысил вклад внутреннего потребления в рост ВВП. Соотношение объема внешней торговли к национальному ВВП в КНР упало с 67 процентов в 2006 году до 32 процентов в 2019-м. По итогам 2020-го этот показатель сократился до 31,5 процента, напоминает Хуан Цифань.

Рост внутренних рынков будет сопровождаться увеличением притока иностранного капитала, уверен эксперт, который напомнил, что уже сейчас КНР является крупнейшим в мире получателем зарубежных инвестиций.

На минувшей неделе Госстат КНР опубликовал статистику заработной платы по Китаю. Среднестатистическая зарплата составила 97379 тысячи юаней в год - это 8100 юаней (1250 долларов) в месяц. А в городах центрального подчинения - Пекине, Шанхае и Тяньцзине, а также в провинциях Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу размер среднемесячной зарплаты превысил 10 тысяч юаней.

Оценили статистику, да? Народ сыт и доволен. Чем не демократия? "Все больше образованных людей по всему миру понимают: о том, насколько демократично государство, может судить только его народ", - резюмировал глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.