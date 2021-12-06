Тимирязевская академия представила программу развития на ближайшее десятилетие

Для Тимирязевской академии Год науки и технологий ознаменовался важнейшим успехом - полноправным участием в масштабном государственном проекте поддержки и развития университетов "Приоритет 2030".

Владимир Трухачев: Пришло время Тимирязевке и тимирязевцам быть на острие образования, науки и жизни. Фото: Пресс-служба РГАУ-МСХА

Программу развития вуза на ближайшее десятилетие презентовал ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН Владимир Трухачев. Войдя в пул ведущих вузов страны, Тимирязевка получит значительный грант на развитие и укрепит статус первого аграрного исследовательского университета.

Все 156 лет существования Тимирязевская академия, выступая флагманом аграрного образования и науки, ориентируется на достижение самых высоких показателей. За последнее время государство доверило университету реализацию проектов международного масштаба: научного центра мирового уровня "Агротехнологии будущего", Федерального центра компетенций, Инжинирингового центра Тимирязевской академии, Тимирязевского селекционно-семеноводческого центра овощных культур в рамках национального проекта "Наука".

Осенью университет стал победителем государственной программы академического лидерства "Приоритет 2030". Она вобрала в себя все лучшее, что было в предыдущей программе поддержки и развития университетов страны - "Проекте 5-100", однако в ней смещен акцент с целевого достижения высоких позиций в международных рейтингах на инструменты, которые будут формировать развитие самих вузов.

В сентябре комиссия Минобрнауки России определила 106 прогрессивных университетов - обладателей базовой части гранта программы "Приоритет 2030". Затем Совет по поддержке программ развития университетов назвал 46 вузов получателей специальной части финансовой поддержки.

Тимирязевская академия вошла как в базовую, так и в специальную часть программы "Приоритет 2030" по треку "Исследовательское лидерство". Общая сумма финансовой поддержки вуза до конца 2022 года составит 342 миллиона рублей.

В основу развития Тимирязевской академии легла программа "Агропрорыв 2030", которую в ходе конкурсного отбора презентовал ректор Владимир Трухачев.

Отдельное внимание в программе уделено инновационным исследованиям и разработкам в области АПК.

"Органическое сельское хозяйство, геномная селекция, экология и ее эффективность, подготовка агролидеров, развитие кампуса - все эти составляющие получат свое развитие в вузе в ближайшие годы, - сказал Владимир Трухачев. - Программа "Агропрорыв 2030" позволит нашему вузу стать первым аграрным национальным исследовательским университетом. В этом нас поддерживает учредитель - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации".

Программа развития вуза соответствует общей цели проекта "Приоритет 2030" и укрепляет Тимирязевскую академию в статусе исследовательского центра, формирующего повестку для всей системы сельскохозяйственной науки и образования в стране. Это значит, что основными показателями эффективности вуза становятся научные исследования и разработка наукоемкой продукции и технологий, обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.

"Агропрорыв 2030" включает четыре стратегических направления. Первое из них, названное "Агронаука: глобальные вызовы", ориентировано на получение новых знаний и технологий в области аграрной науки, формирование уникальных междисциплинарных исследований, качественный технологический скачок АПК. Тимирязевка будет задавать новые траектории развития сельского хозяйства, разрабатывать новые продукты питания, реализовывать проекты полного цикла.

Один из таких проектов ориентирован на создание прорывных технологий ускоренной селекции и семеноводства растений. Тимирязевские ученые ставят амбициозную задачу: с помощью разработанных in-vitro технологий наиболее быстрого совершенствования генетического разнообразия сельхозкультур способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.

Второе стратегическое направление "Опережающая подготовка кадров для АПК России" является логическим продолжением первого в части наращивания кадрового потенциала отрасли и, в частности, сектора исследований и разработок. Университет рассчитывает, что изменится структура трудоустройства выпускников в пользу научно-исследовательского и инновационного сектора - с 5 до 25 процентов.

Новую аграрную элиту и учить будут по-новому. Инновационные знания в области сельского хозяйства будут интегрированы в современную образовательную модель, позволяющую каждому студенту выстраивать свою траекторию обучения. Особое место в ней займут студенческие стартапы - вуз обеспечит поддержку передовых молодежных инициатив.

Направление "Молодые агролидеры России" ориентировано на выявление, поддержку и продвижение талантливых студентов - будущих лидеров отрасли.

Ключевым партнером университета выступит Ассоциация "Агрообразование", включающая все 54 аграрных вуза России. Тимирязевская академия готова выступить локомотивом в подготовке передовых кадров для АПК и транслировать этот опыт на аграрные вузы в регионах.

Наконец, Тимирязевская академия осознает необходимость трансформации университета в "центр притяжения" для жителей и гостей Москвы. С этой целью будет реализовываться четвертое направление программы развития вуза - "Зеленый кампус".

Тимирязевка - это уникальный "город в городе" площадью 555 гектаров и архитектурная сокровищница, включенная в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В рамках проекта "Агропрорыв 2030" кампус вуза получит развитие - уже запланированы ландшафтное обустройство территории университета, модернизация музейного комплекса, проектирование новых садов-памятников и даже разработка туристических маршрутов.

- Реализуя программу "Агропрорыв 2030", мы рассчитываем получить значимые результаты для агропромышленного комплекса, для нашей страны, для всего мира. Пришло время Тимирязевке и тимирязевцам быть на острие образования, науки и жизни, - подчеркивает ректор Владимир Трухачев.