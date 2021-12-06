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06.12.2021 09:32
Рубрика: В мире

Тысяча финнов потребовала компенсации за побочные эффекты от вакцин

Текст: Надежда Ермолаева
Около 1000 жителей Финляндии потребовали компенсировать ущерб, нанесенный здоровью в результате сделанных прививок от COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на данные Агентства по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии Fimea.

В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса

В публикации отмечается, что в стране сделано свыше 8 миллионов прививок и серьезные побочные эффекты являются редкостью.

Из тысячи запросов на выплату компенсаций большую часть составляют жалобы на легкие и кратковременные недомогания, такие, как высокая температура или боль в руке вокруг места укола.

Сообщается, что 220 требований о выплате компенсаций удовлетворены, 270 отклонены, еще 458 запросов находятся на рассмотрении. Суммы выплаченных компенсаций варьируются от 600 до 1900 евро. В нескольких случаях были возмещены средства на медицинские расходы и потерю дохода.

На настоящий момент порядка 300 тысяч финнов прошли процедуру ревакцинации третьим компонентом вакцины.

В Финляндии одобрены вакцины Moderna, Pfizer / BioNTech, Astra Zeneca.

За все время пандемии в Суоми коронавирусом заболело свыше 191 тысячи человек, умерло 1360 человек.

Между тем
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Финский парламент рассмотрит гражданскую инициативу против использования ковид-паспортов. Инициатива собрала нужное количество подписей - свыше 52 тысяч. Авторы инициативы указывают на то, что ковид-паспорта противоречат конституции Финляндии и Всеобщей декларации прав человека ООН. Также в парламент Финляндии поступила другая инициатива против требования ковид-паспортов для доступа на рабочее место. Данный документ подписали десятки тысяч финнов.

В мире Европа Финляндия Вакцинация от коронавируса

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