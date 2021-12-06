Закон Тюменской области от 2 декабря 2021 года № 94 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят областной Думой 26 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 195670971 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 233205196 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2023 года в сумме 35419558 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тюменской области в валюте Российской Федерации в сумме 2538022 тыс. рублей;

4) дефицит областного бюджета в сумме 37534225 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 194655398 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 192185293 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 220776743 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5330000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 213354413 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10160000 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2024 года в сумме 60867249 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тюменской области в валюте Российской Федерации в сумме 2185713 тыс. рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 80891306 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тюменской области в валюте Российской Федерации в сумме 1509770 тыс. рублей;

4) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 26121345 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21169120 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе источников финансирования дефицита областного бюджета Резервный фонд Тюменской области на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 3. Распределение доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области и бюджетами муниципальных образований Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что в доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тюменской области за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области и бюджетами муниципальных образований Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, и налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей), от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Тюменской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

5. Утвердить доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам Тюменской области:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 11717908 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12252621 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12813665 тыс. рублей.

6. Утвердить областной дорожный фонд на 2022 год в сумме 8667330 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9555141 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10429289 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, в соответствии с государственными программами, в порядке, утвержденном Правительством Тюменской области.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Правительство Тюменской области вправе направлять средства областного бюджета на финансирование полномочий по предметам ведения Российской Федерации, полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения в соответствии с действующим законодательством.

Правительство Тюменской области использует указанные средства в соответствии с государственными программами, проектами и иными мероприятиями.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" государственные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности и направлениям гарантирования согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Размеры государственных преференций и их конкретные получатели либо порядок определения размера государственной преференции и ее конкретного получателя определяются в соответствии с настоящим Законом, иными законами Тюменской области и (или) правовыми актами Правительства Тюменской области.

3. Учесть, что:

1) в составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства:

а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

б) индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и на 4 процента с 1 октября 2023 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, на которых не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

в) повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2022 года в размере 13701 рубля;

2) процент по займам, предоставляемым в соответствии с Законом Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", в 2022 году устанавливается в размере одной восьмой ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления займа, но не менее 1 процента годовых;

3) в целях реализации статей 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" в составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на предоставление субсидий работникам организаций бюджетной сферы на 2022 - 2024 годы в сумме 106000 тыс. рублей ежегодно;

4) в составе расходов областного бюджета предусмотрены субсидии федеральному бюджету по подразделу "Другие вопросы в области образования" в целях софинансирования расходного обязательства Российской Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении федерального государственного казенного учреждения, осуществляющего подготовку кадров, находящегося в Тюменской области, в 2022 - 2024 годах;

5) в составе расходов областного бюджета предусмотрены субвенции федеральному бюджету:

а) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" на реализацию передаваемых Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55, исходя из расчета фактической потребности в финансовых средствах;

б) по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" на содержание имущества, находящегося в собственности Тюменской области, переданного в безвозмездное пользование Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области, в целях исполнения части полномочий Тюменской области по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы исходя из расчета фактической потребности на содержание указанного имущества;

6) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Коммунальное хозяйство" предусмотрены субсидии бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения в 2022 году;

7) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в 2022 году предусмотрены бюджетные инвестиции:

а) в уставный капитал акционерного общества "Терминал-Рощино" в сумме 500000 тыс. рублей в целях обеспечения безопасности полетов, повышения качества предоставляемого аэропортного обслуживания, а также обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

б) в уставный капитал акционерного общества "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" в сумме 191000 тыс. рублей в целях развития и поддержки промышленной деятельности и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Статья 6. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить, что критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов равен 0,0217.

Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов для муниципальных районов равен 4,0576, для городских округов - 0,5031.

Установить, что коэффициент, определяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), которая заменяется отчислениями по дополнительному нормативу от налога на доходы физических лиц, для муниципальных районов и для городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов равен не более 0,2.

3. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на плановый период предусмотрен не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2023 год в сумме 448531 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 347604 тыс. рублей.

4. Установить, что из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставляются иные дотации на финансирование дефицита местных бюджетов, а также для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших (высоких) значений показателей деятельности органов местного самоуправления и (или) достижения наилучших (высоких) показателей социально-экономического развития (рейтингов).

Распределение иных дотаций из областного бюджета местным бюджетам утверждается настоящим Законом и (или) правовыми актами Правительства Тюменской области.

Утвердить распределение иных дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансирование дефицита местных бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем субвенций на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на 2022 год в сумме 22389077 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22902400 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23626233 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах областного бюджета предусмотрен не распределенный между муниципальными районами и городскими округами объем субвенций на 2022 год в сумме 220161 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение субвенций на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий:

1) на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на 2023 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

3) на 2024 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

7. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований, предусмотрены средства:

1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Тюменской области;

2) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления органами местного самоуправления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций;

3) социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по межмуниципальным маршрутам, связывающим административный центр муниципального района с населенными пунктами данного муниципального района, с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2022 года на 104,0 процента, с 1 января 2023 года на 104,3 процента, с 1 января 2024 года на 104,3 процента (за исключением городского округа город Тюмень), в городском округе город Тюмень - с 1 января 2022 года на 103,6 процента, с 1 января 2023 года на 103,5 процента, с 1 января 2024 года на 104,3 процента;

4) организацию регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам, связывающим административный центр муниципального района с населенными пунктами данного муниципального района, с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2022 года на 104,0 процента, с 1 января 2023 года на 104,3 процента, с 1 января 2024 года на 104,3 процента;

5) выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;

б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;

д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;

е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями осуществляется исходя из размера субвенции, предоставленной бюджету Тюменской области из федерального бюджета на выполнение указанного полномочия.

8. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2022 год в сумме 10528955 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4245063 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2858919 тыс. рублей.

9. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Установить, что распределение субсидий местным бюджетам на конкурсной основе, а также субсидий за счет Резервного фонда Правительства Тюменской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Тюменской области.

11. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год в сумме 2262428 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1780996 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1185081 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год в сумме 79429036 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 62494168 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 54011273 тыс. рублей.

13. Предоставление органам местного самоуправления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях, установленных Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 "О межбюджетных отношениях в Тюменской области". Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов утверждается Правительством Тюменской области.

14. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном Правительством Тюменской области.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом финансовым органом Тюменской области.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов. Реструктуризация обязательств перед областным бюджетом

1. Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, для предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета:

1) муниципальным образованиям:

а) на срок в пределах финансового года: на 2022 год в сумме 10000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10000 тыс. рублей;

б) на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2022 год в сумме 90000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 90000 тыс. рублей;

2) юридическим лицам - на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20000 тыс. рублей.

2. Установить, что Правительство Тюменской области вправе предоставлять бюджетные кредиты:

1) местным бюджетам - на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов на срок до пяти лет в порядке, определенном Правительством Тюменской области.

Указанные бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) юридическим лицам - для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области.

Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Тюменской области.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 2 процентов годовых;

2) для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области в размере 3 процентов годовых.

4. Установить, что Правительство Тюменской области вправе принимать решения о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований и юридических лиц в порядке, установленном Правительством Тюменской области. Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам установлены частью 5 настоящей статьи.

5. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам:

1) муниципальных образований осуществляется путем изменения сроков (в том числе предоставления отсрочки, рассрочки) уплаты задолженности по основному долгу при условии отсутствия фактов нецелевого использования бюджетного кредита;

2) юридических лиц осуществляется путем изменения сроков (в том числе предоставления отсрочки, рассрочки) уплаты задолженности по основному долгу на следующих условиях:

а) достаточность суммы предоставленного юридическим лицом обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором;

б) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;

в) получатель (заемщик) бюджетного кредита не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

6. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган Тюменской области вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по бюджетным кредитам перед Тюменской областью способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам, является финансовый орган Тюменской области.

Статья 8. Государственные внутренние заимствования Тюменской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тюменской области:

1) на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий Тюменской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных гарантий Тюменской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

2. Порядок предоставления государственных гарантий Тюменской области устанавливается законом Тюменской области.

3. Учесть, что на исполнение государственных гарантий Тюменской области по возможным гарантийным случаям предусмотрены бюджетные ассигнования:

1) в расходах областного бюджета на 2023 год в сумме 8895 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 149047 тыс. рублей;

2) в источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год в сумме 342414 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 360000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 240000 тыс. рублей.

Статья 10. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвержденных настоящим Законом, а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда;

5) использование (перераспределение) иным образом зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

а) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 7300 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на создание условий для массового отдыха жителей, организацию благоустройства, обустройства мест массового отдыха населения;

б) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 6900 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дошкольное образование", в сумме 27500 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

в) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 6600 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дополнительное образование детей" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;

г) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 1100 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях;

д) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 8900 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальных районов и городских округов;

е) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 3600 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Массовый спорт", в сумме 1500 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов на обеспечение условий для развития на территории муниципальных образований физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципальных образований;

6) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание государственных услуг, реализацию государственных функций, в том числе перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия государственной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств;

7) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных проектов и государственных программ Тюменской области и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых областному бюджету при предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет непрограммных мероприятий, в соответствии с решениями Правительства Тюменской области;

9) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Тюменской области "Сотрудничество", межбюджетные трансферты местным бюджетам, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, предоставление субсидий и займов работникам организаций бюджетной сферы в соответствии со статьями 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", расходы на обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий Тюменской области при наступлении гарантийных случаев, реализацию поручений и указов Президента Российской Федерации, обеспечение доли софинансирования расходных обязательств, исполнение которых осуществляется с участием средств федерального бюджета, предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги в Тюменской области, в связи с ограничением повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставление субсидий бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения, предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с решениями Правительства Тюменской области за счет изменения остатков средств областного бюджета;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании областного дорожного фонда;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

12) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставления из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, юридических лиц, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;

14) изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Тюменской области "Сотрудничество" за счет доходов текущего финансового года;

15) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в случае применения мер принуждения;

16) перераспределение субвенций на исполнение государственных полномочий и субсидий на софинансирование расходных обязательств, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета, между их видами и (или) муниципальными образованиями;

17) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

18) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета;

19) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, может осуществляться территориальными органами Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

3. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств областного бюджета, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Тюменской областью права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Тюменской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

5. Ввести в действие Закон Тюменской области от 27.06.2017 № 39 "О льготных тарифах" с 1 января 2022 года.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор







