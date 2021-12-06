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06.12.2021 19:03
Рубрика: Общество

У космических туристов из Японии не на шутку разыгралась фантазия

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Уже в среду, если все пойдет по плану, японский бизнесмен и путешественник Юсаку Маэдзава может сказать по-русски, уверенно и твердо, как Юрий Гагарин 60 лет назад: "Поехали!" Он, его личный помощник Ёдзо Хирано и летчик-космонавт России Александр Мисуркин стартуют 8 декабря с Байконура в одном экипаже на корабле "Союз МС-20".
Ракета уже на старте, а экипаж проходит заключительные предполетные тесты. Фото: РИА Новости Ракета уже на старте, а экипаж проходит заключительные предполетные тесты. Фото: РИА Новости
Ракета уже на старте, а экипаж проходит заключительные предполетные тесты. Фото: РИА Новости

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" намечен на 10.48 по московскому времени, стыковка с Международной космической станцией - в тот же день. Турпутевка на орбиту - 12 суток, обратно на Землю - 20 декабря.

Фото: Instagram.com/anton_astrey/
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Ракета уже на старте, экипаж проходит на Байконуре заключительные предполетные тесты. Главный пассажир, оплативший свое и помощника космического путешествие, а также всю подготовку к нему в Звездном городке, дал накануне развернутое интервью РИА Новости. И в нем, что называется, пустил на волю свои желания и планы.

Сразу по прилету на МКС господин Юсаку Маэдзава хотел бы сыграть в бадминтон с командиром своего экипажа космонавтом Александром Мисуркиным. Вслед за тем собирается устроить поединок по армрестлингу с командиром всей Международной космической - в этой роли сейчас россиянин Антон Шкаплеров.

А еще станет запускать на орбите бумажные самолетики, показывать трюки, делать сальто назад и попытается надеть брюки без рук. Будет передвигаться, используя веер как весло, собирать в невесомости пазл, летать на ковре-самолете, пускать мыльные пузыри и высматривать в иллюминатор инопланетян. Опробует разные виды "плавания" в невесомости, чтобы понять, какой из них самый эффективный, обязательно сделает растяжку и постарается узнать, "будет ли тело вращаться, если в космосе чихнуть". Если останется свободное время от этих важных занятий, которые будет снимать на видео его помощник, господин Маэдзава предложит свою помощь космонавтам в проведении "других научных исследований".

Общество Космос В мире Восточная Азия Япония Космический туризм

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