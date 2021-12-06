Умер актер из "Хоббита" и "Супермена" Энтони Шер

На 73-м году жизни скончался британский актер театра, кино и ТВ, сценарист Энтони Шер. Яркий и эмоциональный некролог артиста публикует The Guardian.

Шер родился в 1949 году в ЮАР, затем переехал в Лондон - с целью обучения в Академии драматического искусства (1969-1971). Будучи открытым геем, далее подключился к театральной труппе, состоящей исключительно из гомосексуалистов. В 1982-м присоединился к Королевской шекспировской труппе, стяжав там череду регалий.

На экранах - с 70-х: второй "Супермен" 1980-го (с бедным Кристофером Ривом), Локи в "Эрике-викинге" Терри Джонса, "Влюбленный Шекспир", "Ветер в ивах", "Лунный камень", "Человек-волк" 2010-го, "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Хоббит: Пустошь Смауга" - всего порядка шестидесяти проектов.