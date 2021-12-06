В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса подтвержден в Аргентине. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, ссылаясь на данные Национальной контрольной лаборатории.

По информации ведомства, гражданин Аргентины возвращался из ЮАР через США и въехал в страну 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прибытии, были отрицательными. Находясь на карантине, путешественник 2 декабря сделал повторный тест, который показал положительный результат. Отмечается, что гражданин полностью привит и у него нет симптомов заболевания, пишет ТАСС.

Напомним, штамм "омикрон" был обнаружен в конце ноября в образцах ПЦР-тестов людей из Ботсваны и ЮАР, а также у туриста из Гонконга. Позднее вирус распространился среди нескольких десятков людей в странах Европы, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом свидетельствуют первоначальные данные, однако делать окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Она пояснила, что процесс прохождения всего цикла - от заражения и до полного выздоровления - занимает время, и могут понадобиться недели, чтобы понять, у скольких из инфицированных "омикрон"-штаммом разовьется тяжелое заболевание.