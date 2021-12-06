ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона"

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в эфире телеканала CBS.

Она пояснила, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления - занимает время. "Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из инфицированных "омикрон"-штаммом разовьется тяжелое заболевание", - цитирует ТАСС эксперта. По ее словам, данные ВОЗ о степени тяжести заболевания, вызываемого новым штаммом, пополняются изо дня в день.

Однако даже, если это легкое заболевание, важно действовать быстро и принять меры для контроля над его распространением, подчеркнула ван Керкхове, отметив, что большее количество случаев может означать не только большее количество госпитализаций, но и рост числа летальных исходов. "Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма по всему миру", - добавила ван Керкхове. По последним данным, "омикрон" выявлен уже более чем в 40 странах.

Напомним, штамм "омикрон" был обнаружен в конце ноября в образцах ПЦР-тестов людей из Ботсваны и ЮАР, а также у туриста из Гонконга. Позднее вирус распространился среди нескольких десятков людей в странах Европы, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Эта вариация COVID-19 пока не подтверждена на территории России.