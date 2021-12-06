В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России

Заявления о том, что Россия готовит военные действия против Украины, - это абсурд и провокация. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на эту тему.

Ранее тот предположил, что для Украины существует "очень серьезная угроза" со стороны России. Он заявил, что НАТО готова будет укреплять свой оборонительный потенциал в случае российской агрессии в республике.

Алексей Чепа, комментируя эти заявления RT, отметил, что страны НАТО рассматривают Украину как плацдарм для провокаций против России. "И делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле", - добавил депутат.

Политик констатировал, что страны НАТО во главе с США ничего не делают для того, чтобы заставить Украину выполнять Минские соглашения.