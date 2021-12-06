В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР

То, что факт геноцида в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны со стороны гитлеровцев признан судами, дает возможность России доказательно говорить о направленном уничтожении советского народа. Об этом заявил начальник Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

Благодаря судебным решениям понятие "геноцид" наконец зафиксировано в отечественных правовых актах. "Что для нас очень важно, потому что позволяет в целом на международном уровне в перспективе вводить само понятие геноцид мирного населения, народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских оккупантов", - пояснил Новиков на Всероссийском семинаре "Без срока давности" в московском Музее Победы. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Новиков высказал мнение, что образовательные модули по теме Нюрнбергского процесса надо ввести во всех юридических вузах и на профильных факультетах в России. "Благодаря таким образовательным программам "никакие провокационные забросы на нашу территорию, никакие информационные провокации не будут иметь действия, потому что будут попадать на подготовленную почву вашего сознания... И у вас на каждый такой заброс будет целый букет аргументов, который позволит вам получить доверие аудитории в этой полемике. И люди, опираясь на ваши факты, на ваше знание, конечно, со стопроцентной вероятностью поверят вам намного более охотно, чем провокационным высказываниям", - обратился он к молодым участникам семинара.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Россия как государство-правопреемник СССР имеет полное право добиваться международного признания геноцида советского народа во Второй мировой войне.