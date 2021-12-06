В Латвии выявлено два случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

В Латвии выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". Об этом сообщает латвийский информационно-аналитический портал Baltijas Balss со ссылкой на данные лаборатории "E.Gulbja laboratorija".

Заболевшие были выявлены после того, как сдали образцы слюны по прилету в Рижский аэропорт. Пассажиры сдавали анализы еще 4 декабря. Из какой страны они прибыли, пока не сообщается. Центр профилактики и контроля заболеваний проинформирован о полученных результатах.

Напомним, что новый штамм COVID-19 с большим количеством мутаций был зарегистрирован в ЮАР 24 ноября в связи с быстрым ростом числа инфекций в этой стране. Данный штамм уже обнаружен в десятках стран. Пока сообщается о единичных случаях заражения.