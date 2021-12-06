В Минсельхозе оценили риски дефицита картофеля

В следующем году посадки картофеля планируется увеличить на 20 тысяч гектаров, что вместе с увеличением урожайности создаст "хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", рассказали в Минсельхозе.

В ведомстве также напомнили, что сейчас министерство разрабатывает отдельный федеральный проект по увеличению производства картофеля и организации инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. На ускоренное развитие овощеводства в следующем году планируется выделить дополнительно около пяти миллиардов рублей. Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы.

"Это позволит нарастить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%", - подсчитывают в Минсельхозе.

Кроме того, в ближайшее время Картофельный союз подготовит прогноз увеличения мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого региона с учетом новых инвестпроектов в отрасли.

По данным министерства, в этом году накопано 6,7 миллиона тонн картофеля - на 1,5% больше, чем в прошлом. Овощей собрано порядка 5,1 миллиона тонн - это примерно на уровне прошлого года. В некоторых регионах уборка еще продолжается.

Эксперты не раз обращали внимание на то, что ситуация с собственным производством картофеля и овощей в России складывается напряженная. Если в организованном секторе наблюдается небольшой прирост, в личных подсобных хозяйствах (на которые приходится более половины всего производства картофеля) последние 20 лет производство неуклонно снижается. Кроме того, растет потребность в картофеле со стороны перерабатывающих предприятий. Помимо этого, в стране не хватает мощностей для хранения урожая (обеспеченность составляет около 40%).

В прошлом году в России собрали примерно такой же урожай картофеля, как в этом году. Но цены на картофель начали резко расти раньше обычного: свой картофель быстро закончился, а импортный оказался дорогим. В этом году импортный картофель на прилавки стал поступать уже осенью, в самый разгар уборки урожая.