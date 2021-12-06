В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза

В Центральном доме кинематографистов состоялась премьера детского музыкального фильма-сказки "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков". Картина создана в рамках Национальной премии детского патриотического творчества. Вместе с известными артистами в фильме снимались талантливые дети.

"Это добрая новогодняя сказка, полная приключений и чудес. Вместе с героями юные зрители совершат волшебное зимнее путешествие и даже откроют тайну подарков", - поделился генеральный продюсер фильма Михаил Соколов. 16 декабря кинокомпания "Синемаус Студио" выпускает фильм в российский прокат. Позднее фильм выйдет на видеосервисе START.

В центре сюжета - непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина. Она совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Озорная, нетерпеливая и любопытная Снежина считает дело своей семьи в интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители книги.

"Отечественное детское кино известно своей добротой, искренностью, а кроме того прекрасной музыкой. Многие из нас росли на таких фильмах. Мне кажется, у нас получилось продолжить эти замечательные традиции", - отметил режиссер картины Алексей Есипов.

Главные детские роли исполнили юные вокалисты, артисты мюзиклов Арина Соколова (Снежина) и Арсений Слесарев (Механик). В роли Деда Мороза - актер Сергей Сидоренко, кстати - победитель конкурса "Лучший Дед Мороз Москвы". Роль Снегурочки исполнила актриса театра и кино Ирина Калинина. В фильме снимались артисты разных жанров: музыкант и композитор Григорий Гладков, актриса Анастасия Макеева, артист цирка Юрий Куклачев, художник Александр Шилов младший, баритон Александр Коренков и другие.

"Я очень рад, что мне довелось стать частью доброго детского музыкального фильма, который мотивирует детей к творчеству. Петь, танцевать, рисовать, фантазировать - естественно для детей, это их мир. Замечательно, что фильм несет детям ценности через то, что им близко", - поделился композитор Григорий Гладков.