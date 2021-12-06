В новом кабмине ФРГ окажется поровну мужчин и женщин

Новости

Беларусь назначила дополнительные поезда с Россией на Новый год 18:41
Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 17:42
Рубрика: В мире

В новом кабмине ФРГ окажется поровну мужчин и женщин

Текст: Екатерина Забродина
Формирование нового правительства Германии вышло на финишную прямую. В понедельник "Зеленые" последними объявили о поддержке коалиционного соглашения. Впрочем, она оказалась не столь уж безусловной, сообщает Spiegel online. В голосовании, которое длилось с 26 ноября, приняли участие 57 процентов членов партии из 125 тысяч, внесенных в списки. За подписание договора высказались 86 процентов. Ранее на выходных соглашение утвердили социал-демократы и либералы - почти ста процентами голосов. Так что "Светофору" (так называют альянс, который впервые появится в ФРГ на федеральном уровне) теперь уже точно быть. Перед этим кандидат в канцлеры 63-летний Олаф Шольц раскрыл долгожданную интригу о том, кого Социал-демократическая партия назначит на доставшиеся ей министерские посты. Так что состав будущего кабмина теперь полностью известен.
Фото: EPA/KAY NIETFELD Фото: EPA/KAY NIETFELD
Фото: EPA/KAY NIETFELD

Как и обещал Шольц, в его команде будет соблюдаться принцип гендерного равенства. Поскольку младшие партнеры уже назвали своих кандидатов (и кандидаток), социал-демократам пришлось под них подстроиться, чтобы политкорректно распределить 16 портфелей поровну между дамами и господами. В итоге СДПГ выдвинула в правительство четырех женщин и трех мужчин.

Фото: Fabrizio Bensch/ REUTERS
"Сумела сдержать слезы": в Берлине состоялись "проводы" Ангелы Меркель

Впервые в истории ФРГ министром внутренних дел станет женщина - 51-летняя юрист Нэнси Фэзер. В последние годы она была шефом отделения СДПГ в Гессене. По выражению Шольца, также "в сильных женских руках сосредоточится безопасность страны": экс-министр юстиции 56-летняя Кристине Ламбрехт переходит в кресло министра обороны. До нее (в четвертом и третьем правительствах Меркель) военное ведомство возглавляли христианские демократки Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсула фон дер Ляйен. Министерство экономического сотрудничества и развития достанется экс-министру окружающей среды Свенье Шульце. А новое министерство строительства Шольц доверит своей давней соратнице Кларе Гейвиц. Ей предстоит воплотить в жизнь амбициозную программу по ежегодному возведению 400 тысяч квартир в немецких городах, переживающих дефицит жилья. К слову, 45-летняя Гейвиц родом из Потсдама. Она оказалась одной из немногих восточных немцев, попавших в новое правительство, - в этом вопросе паритета не получилось.

Министерство труда и социальных вопросов сохранит за собой 49-летний Хубертус Хайль, которого Шольц назвал "нижнесаксонским боевым конем", чем рассмешил зал. Социал-демократы до последнего не сообщали, кому же достанется самый непопулярный по нынешним временам пост - главы минздрава. В итоге выбор пал на 58-летнего эксперта СДПГ по вопросам здравоохранения Карла Лаутербаха. На пике четвертой волны короны он сменит Йенса Шпана. Пожалуй, Лаутербах был единственным, кто по-настоящему претендовал на эту должность. С начала пандемии доктор медицинских наук, профессиональный эпидемиолог не сходил с экранов ТВ и считался безусловным фаворитом. Правда, только не у Шольца: поговаривали, что между политиками напряженные отношения. И все же Шольц объявил, что пойдет навстречу чаяниям немцев и сделает главой минздрава "профессионала". "Мы одержим победу над пандемией", - уже пообещал Лаутербах. Кстати, он сторонник обязательной вакцинации.

Доверенное лицо Шольца Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера. Они знакомы больше 20 лет. Оба политика родом из Гамбурга, где Шольц в свое время работал мэром. Как отмечает Deutshe Welle, 51-летний Шмидт был чуть ли не единственным, кто верил в его победу. А еще СМИ называют Шмидта "серым кардиналом" и "кукловодом" немецкого политического закулисья.

Самым молодым в истории ФРГ министром иностранных дел (и также первой женщиной на этом посту) станет сопредседатель "Зеленых", 40-летняя Анналена Бербок, проигравшая борьбу за канцлерское кресло. А ее коллега Роберт Хабек получит принципиальный для "Зеленых" портфель главы расширенного министерства по вопросам экономики и защиты климата. Также 52-летний Хабек станет вице-канцлером. Еще один амбициозный политик от "Зеленых", 55-летний Джем Оздемир (одно время его прочили чуть ли не в главы МИД) получит министерство сельского хозяйства. "Не было сомнений, что Оздемир войдет в правительство, ведь у "Зеленых" было немного кандидатов с миграционными корнями, кого они могли бы выдвинуть из своей верхушки", - отмечала Berliner Zeitung. Еще одна молодая представительница этой партии Анне Шпигель займется привычными ей делами семьи (кстати, она родилась в один день и год с Бербок - 15 декабря 1980-го). А защиту окружающей среды "Зеленые" поручат 53-летней Штеффи Лемке - дипломированному агроному и зоотехнику из бывшей ГДР.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Федор Лукьянов: Российско-германские отношения - сложный феномен

А вот Свободная демократическая партия выдвинула из своих рядов только одну представительницу прекрасного пола - некую Беттину Штарк-Ватцингер, она станет новым министром образования. Как признает BZ, 53-летнюю даму "мало кто в стране знает в лицо". "Неутомимый критик" карантина и других мер прежнего кабмина по борьбе с "короной", 44-летний оппозиционер Марко Бушман возглавит минюст. Ну, а 42-летний шеф СвДП Кристиан Линднер получит желанную должность главы минфина, сменив на нем Шольца.

Как ожидается, во вторник коалиционный договор будет подписан всеми тремя сторонами, а в среду, 8 декабря, в бундестаге состоится голосование по кандидатуре нового канцлера. В тот же день кабмин Олафа Шольца будет приведен к присяге, и Ангела Меркель окончательно сложит полномочия и.о. главы правительства после 16 лет управления страной.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России
Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена