В новом кабмине ФРГ окажется поровну мужчин и женщин

Формирование нового правительства Германии вышло на финишную прямую. В понедельник "Зеленые" последними объявили о поддержке коалиционного соглашения. Впрочем, она оказалась не столь уж безусловной, сообщает Spiegel online. В голосовании, которое длилось с 26 ноября, приняли участие 57 процентов членов партии из 125 тысяч, внесенных в списки. За подписание договора высказались 86 процентов. Ранее на выходных соглашение утвердили социал-демократы и либералы - почти ста процентами голосов. Так что "Светофору" (так называют альянс, который впервые появится в ФРГ на федеральном уровне) теперь уже точно быть. Перед этим кандидат в канцлеры 63-летний Олаф Шольц раскрыл долгожданную интригу о том, кого Социал-демократическая партия назначит на доставшиеся ей министерские посты. Так что состав будущего кабмина теперь полностью известен.

Как и обещал Шольц, в его команде будет соблюдаться принцип гендерного равенства. Поскольку младшие партнеры уже назвали своих кандидатов (и кандидаток), социал-демократам пришлось под них подстроиться, чтобы политкорректно распределить 16 портфелей поровну между дамами и господами. В итоге СДПГ выдвинула в правительство четырех женщин и трех мужчин.

Впервые в истории ФРГ министром внутренних дел станет женщина - 51-летняя юрист Нэнси Фэзер. В последние годы она была шефом отделения СДПГ в Гессене. По выражению Шольца, также "в сильных женских руках сосредоточится безопасность страны": экс-министр юстиции 56-летняя Кристине Ламбрехт переходит в кресло министра обороны. До нее (в четвертом и третьем правительствах Меркель) военное ведомство возглавляли христианские демократки Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсула фон дер Ляйен. Министерство экономического сотрудничества и развития достанется экс-министру окружающей среды Свенье Шульце. А новое министерство строительства Шольц доверит своей давней соратнице Кларе Гейвиц. Ей предстоит воплотить в жизнь амбициозную программу по ежегодному возведению 400 тысяч квартир в немецких городах, переживающих дефицит жилья. К слову, 45-летняя Гейвиц родом из Потсдама. Она оказалась одной из немногих восточных немцев, попавших в новое правительство, - в этом вопросе паритета не получилось.

Министерство труда и социальных вопросов сохранит за собой 49-летний Хубертус Хайль, которого Шольц назвал "нижнесаксонским боевым конем", чем рассмешил зал. Социал-демократы до последнего не сообщали, кому же достанется самый непопулярный по нынешним временам пост - главы минздрава. В итоге выбор пал на 58-летнего эксперта СДПГ по вопросам здравоохранения Карла Лаутербаха. На пике четвертой волны короны он сменит Йенса Шпана. Пожалуй, Лаутербах был единственным, кто по-настоящему претендовал на эту должность. С начала пандемии доктор медицинских наук, профессиональный эпидемиолог не сходил с экранов ТВ и считался безусловным фаворитом. Правда, только не у Шольца: поговаривали, что между политиками напряженные отношения. И все же Шольц объявил, что пойдет навстречу чаяниям немцев и сделает главой минздрава "профессионала". "Мы одержим победу над пандемией", - уже пообещал Лаутербах. Кстати, он сторонник обязательной вакцинации.

Доверенное лицо Шольца Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера. Они знакомы больше 20 лет. Оба политика родом из Гамбурга, где Шольц в свое время работал мэром. Как отмечает Deutshe Welle, 51-летний Шмидт был чуть ли не единственным, кто верил в его победу. А еще СМИ называют Шмидта "серым кардиналом" и "кукловодом" немецкого политического закулисья.

Самым молодым в истории ФРГ министром иностранных дел (и также первой женщиной на этом посту) станет сопредседатель "Зеленых", 40-летняя Анналена Бербок, проигравшая борьбу за канцлерское кресло. А ее коллега Роберт Хабек получит принципиальный для "Зеленых" портфель главы расширенного министерства по вопросам экономики и защиты климата. Также 52-летний Хабек станет вице-канцлером. Еще один амбициозный политик от "Зеленых", 55-летний Джем Оздемир (одно время его прочили чуть ли не в главы МИД) получит министерство сельского хозяйства. "Не было сомнений, что Оздемир войдет в правительство, ведь у "Зеленых" было немного кандидатов с миграционными корнями, кого они могли бы выдвинуть из своей верхушки", - отмечала Berliner Zeitung. Еще одна молодая представительница этой партии Анне Шпигель займется привычными ей делами семьи (кстати, она родилась в один день и год с Бербок - 15 декабря 1980-го). А защиту окружающей среды "Зеленые" поручат 53-летней Штеффи Лемке - дипломированному агроному и зоотехнику из бывшей ГДР.

А вот Свободная демократическая партия выдвинула из своих рядов только одну представительницу прекрасного пола - некую Беттину Штарк-Ватцингер, она станет новым министром образования. Как признает BZ, 53-летнюю даму "мало кто в стране знает в лицо". "Неутомимый критик" карантина и других мер прежнего кабмина по борьбе с "короной", 44-летний оппозиционер Марко Бушман возглавит минюст. Ну, а 42-летний шеф СвДП Кристиан Линднер получит желанную должность главы минфина, сменив на нем Шольца.

Как ожидается, во вторник коалиционный договор будет подписан всеми тремя сторонами, а в среду, 8 декабря, в бундестаге состоится голосование по кандидатуре нового канцлера. В тот же день кабмин Олафа Шольца будет приведен к присяге, и Ангела Меркель окончательно сложит полномочия и.о. главы правительства после 16 лет управления страной.