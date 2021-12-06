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06.12.2021 18:29
Рубрика: Культура

В Общественной палате открылась выставка рисунков Виктора Бута

Текст: Анна Спицына
Сегодня в Общественной палате открылась выставка рисунков Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме.

Виктор Бут, представший перед зрителями выставки в Общественной палате человеком, чей дух и воля не сломлены, на самом деле до сих пор нуждается в том, чтобы с его имени содрали ярлыки "торговец смертью", "король войн", старательно наклеенные на него создателями американского фильма "Оружейный барон".

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Председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов обратил внимание на то, что в его картинах "нет ничего черного", но есть наглядное стремление к жизни и справедливости, юмор и человеческая чистота. Жена Виктора Бута Алла Бут рассказала, как появились рисунки, которые Виктор сначала рисовал шариковой ручкой, а потом, получив право покупать в тюремном магазине карандаши и краски, стал по книгам осваивать самые разные техники рисования.

- Последнюю работу я получила в 2019 году, сейчас в пандемию у меня уже нет возможности получить его рисунки , - рассказала Алла Бут, которой российские дипломаты передали четыре пакета художественных работ мужа.

- Я хорошо понимаю, сколько сил требуется человеку, чтобы держаться каждый день , - сказала пришедшая на открытие выставки Мария Бутина и признавшаяся, что ей "тяжело видеть эти картины", потому что они напоминают ей ее собственные переживания в американской тюрьме.

Она рассказала, что ее аресту также предшествовал фильм, бросающий тень на историю ее ареста: "Они работают достаточно линейно в таких вопросах".

Напомнив, что она избрана в Госдуму и вошла в комитет по международным делам Бутина заверила, что работа по оказанию помощи соотечественникам, необоснованно оказавшимся в тюрьмах за рубежом, будет настоятельно продолжена: "Мы своих не бросаем".

Друзья Виктора и Аллы Бут вспоминали его горячую дружбу, готовность всегда прийти на помощь, усилия по спасению плененных в Кандагаре летчиков, знание 6, а теперь уже и 16 языков, пели песни под гитару и почти плакали на сцене.

Культура Арт Актуальное искусство Президент Общественная палата РГ-Фото

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