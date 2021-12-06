В Пенсионном фонде рассказали, как узнать график выплаты пенсий

Напомним, чтоНекоторые пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах каждого месяца, получат выплаты заранее. Но в каждом регионе свой график доставки пенсий и пособий, которые идут через ПФР, поэтому важно ориентироваться именно на региональные особенности.

Например, пенсии за январь 2021 года тоже доставлялись заранее. Еще 25 декабря 2020 года Пенсионный фонд сообщал, что приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. "С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", - уточнили тогда в ведомстве. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь началось с 29 декабря 2020 года. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января была организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января, доставка пенсий почтовыми отделениями производилась по привычному графику.

Январские пенсии граждане получают с ежегодной надбавкой. В 2021 году страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. В 2022 году пенсию хотели повысить на 5,9%. Но из-за роста инфляции повышение, скорее всего, будет выше. Пока окончательное решение по индексации страховых пенсий в 2022 году не принято.