В РФ намерены ускорить очередь льготников на жилье при помощи единого реестра

Очередь россиян, имеющих право на жилье от государства, может стать короче и двигаться быстрее. Для этого Минстрой намерен создать единый реестр льготников, которым полагается квартира. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, сообщает "Интерфакс".

Реестр объединит все базы данных по тем категориям граждан, которым государство обязано предоставить жилье. Это позволит исключить повторяющуюся информацию и актуализировать ее по тем гражданам, которые уже получили квартиры или сертификаты. Благодаря этому должны сократиться как сама очередь, так и сроки ожидания жилья.

По словам Гордеева, реестр планируется создать в начале 2023 года. Необходимый для этого аппаратно-программный комплекс уже имеется. Для завершения работы регионы должны будут предоставить списки своих очередников, а правительство - разработать и утвердить дорожную карту проекта.

Общий объем средств, который требуется для обеспечения всех льготников жильем, оценивается в 9 трлн рублей.

Сейчас в РФ существует 20 льготных категорий, которым положено жилье от государства. В частности, к ним относятся дети-сироты, инвалиды, чернобыльцы, военнослужащие, переселенцы с Крайнего Севера и из закрытых городов. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 20-30% из этих граждан стоят в разных очередях или, например, кто-то из членов их семей уже получил квартиру.