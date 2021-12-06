В России за пять лет уничтожено более 900 подпольных нарколабораторий

Подразделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за последние пять лет расследовали более 390 наркопреступлений, выявили свыше 6,7 тысячи фактов контрабанды запрещенных веществ, ликвидировали более 900 подпольных нарколабораторий.

В пресс-службе МВД России сообщили, что на постоянной основе проводится международная антинаркотическая операция "Канал". По ее результатам за последние пять лет правоохранительными органами совместно с коллегами из зарубежных стран предотвращено поступление в незаконный оборот более 74 тонн различных видов наркотиков.

Напомним, что 6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. За это время были приняты 19 законодательных актов, разработана Стратегия государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.