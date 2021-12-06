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06.12.2021 20:12
Рубрика: Общество

Твои университеты

В вузах откроют более 300 новых специальностей
Текст: Мария Набиркина, Алена Узбекова
Российская газета - Спецвыпуск № 277(8628)
В ближайшие 10 лет в российских университетах - участниках федеральной программы "Приоритет 2030" планируется начать подготовку более чем по 300 новым специальностям.
Четверть проектов "Приоритета 2030" относятся к медицине, биомедицине и генетике. Фото: РИА Новости Четверть проектов "Приоритета 2030" относятся к медицине, биомедицине и генетике. Фото: РИА Новости
Четверть проектов "Приоритета 2030" относятся к медицине, биомедицине и генетике. Фото: РИА Новости

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего проект, каждая вторая специальность будет связана с цифровыми технологиями и развитием искусственного интеллекта.

Фото: сеть РУМЦ
Развитие инклюзивного высшего образования в России

До конца 2022 года правительство готово направить более 47 миллиардов рублей на поддержку программ развития университетов - участников "Приоритета 2030", ведущих активную исследовательскую деятельность в различных областях науки и создающих новые технологии и наукоемкие продукты. Почти половина этой суммы - более 21 млрд рублей - будет направлена в виде грантов в 46 университетов, ведущих прорывные научные исследования и разработки.

Искусственный разум

В Уральском федеральном университете уже до 2024 года появятся четыре новые программы магистратуры: "Инженерия искусственного интеллекта", "Искусственный интеллект в электроэнергетике", "Интеллектуальные городские энергетические системы" и англоязычная Practical Artificial Intelligence.

В Томском госуниверситете - свои приоритеты: в ближайшие три года там разработают программы по подготовке специалистов в области ИИ для медицинской и горнодобывающей отраслей. В МГТУ им. Баумана делают ставку на биотехнологии: готовят к запуску магистерские программы "Биофотоника и тканевая инженерия", "Мягкая материя и физика флюидов" и "Биотехнологии". Университет ИТМО нацелен на развитие в сфере лазеров и синхротронов. Санкт-Петербургский политехнический университет планирует открыть сразу 10 новых магистерских программ в области ресурсосберегающих технологий и новых материалов.

Каждая вторая специальность из приоритетного списка в вузах будет связана со сферой IT

"Подготовка высококвалифицированных кадров - важнейший инструмент достижений национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин, - отметил Чернышенко. - Для правительства важно, что университеты, получившие мегагранты в один миллиард рублей по программе "Приоритет 2030", не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых факультетов и направлений обучения. Считаю это достойным ответом на запрос рынка".

Проекты в медицине

На отборочном этапе в федеральную программу "Приоритет 2030" многие университеты страны сделали ставку на современную медицину и представили уникальные проекты.

Более четверти программ связаны с новейшей медициной, биомедициной или генетикой. Часть вузов, получивших грантовую поддержку на развитие, уже приступили к реализации заявленных программ.

Например, в Саратовском национальном исследовательском госуниверситете им. Чернышевского готовятся к стадии клинических испытаний опытных образцов уникальной шапочки для новорожденных.

Разработка саратовских ученых поможет младенцам эффективно восстанавливаться от полученных во время родов микрокровоизлияний в ткани мозга. Шапочка стимулирует во время сна работу церебральных лимфососудов, по которым выводятся продукты крови.

Сейчас идут клинические исследования смарт-прибора. Для развития этого направления в вузе запущена и новая образовательная магистерская программа. Команда лаборатории насчитывает 50 человек, половина из которых - молодые ученые, каждый четвертый исследователь - доктор наук.

Чернышенко: Государство продолжит развивать систему цифрового образования

Псковский государственный университет по программе "Приоритет 2030" начал оснащение учебных лабораторий новым оборудованием. Для специальности "Лечебное дело" вуз открывает анатомический зал. В декабре там появится симулятор родов SIMone. А уже в начале 2022 года учащимся будет доступна интерактивная система для отработки практических медицинских навыков - ТьюторМЭН. Принцип ее работы таков: студент выбирает упражнение и действует согласно видеоинструкции - располагает на рабочей поверхности инструменты и принадлежности и пошагово повторяет все этапы манипуляций. Таким образом он отрабатывает до автоматизма сложные медицинские процедуры.

Альтернативная энергетика

Университеты, участвующие в программе, намерены занять треть рынка наукоемкими технологиями, частично потеснив импорт. Перспективное направление - альтернативная энергетика, рассказали в минобрнауки.

Например, Московский физико-технический институт одним из приоритетных направлений исследований считает разработку источников и накопителей энергии для электротранспорта, гибридных и безуглеродных энергокомплексов для удаленных поселений. Речь о солнечных батареях, ветроэнергетике, накопителях энергии, топливных элементах. Пилот хотят запустить в п. Лаборовая Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживают около 600 человек. Затем этот опыт можно использовать для других населенных пунктов, удаленных от электросетей.

Южно-Уральский государственный университет также ведет разработки в области возобновляемой энергетики, активно развивая направления солнечной и водородной, ветро- и гидроэнергетики. "Совместно с Национальной лабораторией имени Лоуренса в Беркли мы ведем разработку ветроэнергетических установок с вертикальным осевым вращением. Они уже установлены в нескольких точках планеты, например в Арктике на мысе Канин Нос. Сейчас стоит задача разработать устройство повышения эффективности ветроэнергетических установок за счет снижения ошибки ориентации. Статьи, которые мы публикуем в топовых научных журналах, показывают, что движемся в верном направлении", - сообщил Евгений Соломин, доктор технических наук, директор международного инновационного центра "Альтернативная энергетика" ЮУрГУ.

47 миллиардов рублей направят до конца 2022 года на поддержку программ вузов - участников "Приоритета 2030"

Студенты Сибирского федерального университета научились получать энергию из шишек, листьев и мусора, разработав вспомогательный модуль для биогазовой установки. Биогаз возникает в результате разложения биомассы, например бытовых отходов, травы, листьев, в биореакторе. Полученный таким образом газ состоит из метана, диоксида углерода, водорода и сероводорода. Биогаз можно использовать для производства электроэнергии, тепла, пара, или даже в качестве автомобильного топлива.

Основной фактор, влияющий на продуктивность биогазовой установки, - состояние сырья, его температура, влажность, биохимическое равновесие. При поддержании этих показателей можно увеличить количество получаемого газа. Модуль, разработанный студентами СФУ, позволяет с помощью датчиков отслеживать состояние сырья и автоматически приводить его в норму - например, добавляя воду при падении уровня влажности.

Тем временем в программе "Приоритет 2030" может появиться отдельное направление для дальневосточных вузов, о чем сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Это важно с учетом вопросов, связанных с оттоком молодежи из ДВФО и развитие человеческого капитал. "Эта территория требует особого, нешаблонного подхода, индивидуального отношения к каждому региону и каждому вузу. Именно так будет сформирована программа. Многое еще предстоит доработать: условия отбора, финансовые основания, нормативные рамки и так далее. Считаю, что было бы правильным сделать эту программу частью проекта "Приоритет 2030". Тогда дальневосточные вузы окажутся в большой семье университетов, нацеленных на прорывное развитие, и смогут перенять у них лучшие практики", - заявил Валерий Фальков в ходе стратегической сессии "Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке", которая прошла в конце ноября в Хабаровске.

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"В ходе стратегической сессии мы обсудили, не как сделать лучше отдельный университет, а как сделать лучше 40 процентов территории нашей страны. Проделана большая работа по консолидации опыта всего региона. Мы будем стремиться к повышению связанности дальневосточного образования с образованием всей страны, привлекать в регион федеральные университеты для запуска совместных программ. Две такие программы запускает ВШЭ на базе Хабаровского университета экономики и права. До 2024 года таких программ будет пятнадцать. Важно тесное взаимодействие вузов с работодателями. Это позволит правильно прогнозировать спрос и большему количеству ребят обучаться бесплатно. Ну и, конечно, необходимо развивать инфраструктуру образования", - поделился планами по развитию вузов в ДВФО глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Приоритет - региональным вузам

Андрей Волков, научный руководитель программы "Приоритет 2030":

- Сегодня мы стоим на пороге нового этапа развития высшей школы. С одной стороны, программа позволит продолжить развитие сильных сторон всех предыдущих федеральных проектов, реализованных за последние 15 лет. С другой - простимулировать участников мыслить о себе в глобальном контексте изменений в высшем образовании, что приведет к выходу вузов на новый уровень.

Многим университетам предстоит модернизировать не только образовательную программу, но и изменить традиционные подходы к формированию портфеля исследовательских и технологических проектов.

Кроме того, в программе "Приоритет 2030" сделан особый акцент на региональные вузы: мы увидели на этапе отбора большой интерес и губернаторов, и регионального бизнеса к взаимодействию с учебными заведениями.

Справка
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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К 2030 году в России должны быть сформированы более 100 центров научно-технологического и социально-экономического развития страны из числа университетов.

Комиссия Министерства науки и высшего образования России отобрала в программу "Приоритет 2030" 106 университетов из 49 городов. Вузы получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более половины проектов "Приоритета 2030" ориентированы на цифровую трансформацию, контроль эмиссии парниковых газов.

Гранты включают базовую и специальную части. Специальная часть может составить до одного миллиарда рублей в год. Получателями спецгрантов станут 54 вуза. До конца 2022 года университетам направят 47 миллиардов рублей.

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