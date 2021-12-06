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Текст:   Дмитрий Гончарук 
20:18 06.12.2021

В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необходимо пересмотреть основные законодательные и управленческие подходы к проблемам государственного жилищного обеспечения граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сейчас граждан, перед которыми у государства есть определенные обязательства, обеспечивают жильем с помощью различных инструментов и механизмов, например, программы расселения аварийных домов, выдачи жилищных сертификатов, социальных выплат, софинансирования региональных мероприятий с помощью субвенций и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья. По подсчетам экспертов, для реализации всех государственных обязательств в целом необходимо финансирование в объеме не менее 9 трлн рублей.

"Сегодня назрела необходимость пересмотра основных законодательных и управленческих подходов к проблемам государственного жилищного обеспечения граждан", - сказал Шевченко на совещании в Совфеде. Его слова приводит пресс-служба верхней палаты.

По мнению сенатора, решать задачу по унификации законодательных актов и необходимым объемам финансирования можно только на основании полных и верифицированных данных по объему накопленных и прогнозируемых федеральных, региональных и муниципальных обязательств по жилищному обеспечению граждан.

Замглавы Минстроя Юрий Гордеев сообщил, что с 2023 года ведомство планирует запустить единую цифровую платформы по учету граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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