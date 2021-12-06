В Тасмании установят "черный ящик Земли"

На западном побережье австралийского острова Тасмания к концу следующего года планируют установить самописец - "черный ящик Земли", который должен будет записать "все шаги, сделанные человечеством для приближения экологической катастрофы", сообщает 6 декабря вещательная корпорация ABC.

По словам разработчиков проекта из Университета Тасмании, самописец предназначен для того, чтобы жители планеты в будущем смогли понять, какие причины привели нынешнюю цивилизацию к гибели. "Это неразрушимое устройство позволит тем, кто выживет, извлечь урок, а также станет доказательством ответственности мировых лидеров за случившееся, прибор зафиксирует последствия их действия или бездействия", - считают разработчики.

Бокс, обшитый стальными листами толщиной 7,62 сантиметра (3 дюйма) и размером с автобус, наполнят различными накопителями информации. Они станут собирать данные из интернета об изменении уровня углекислого газа в атмосфере, среднегодовой температуре и других параметрах. Энергию самописец будет получать от солнечных панелей.

Сооружение самописца начнется в середине 2022 года. Для того, чтобы потомки с большей вероятностью смогли расшифровать записи, будет задействовано несколько форматов кодирования, а также установлен считыватель, который активизируется, попадая на солнечный свет. Идея создать самописец появилась у исследователей после климатической конференции в Глазго в начале ноября этого года, где страны договорились о необходимости совместной работы в борьбе с изменением климата.