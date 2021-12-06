В вузах появятся новые области образования

Новости

За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
Путин подписал закон об уточнении формы полиса ОМС 20:17
В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 20:15
Рубрика: Общество

В вузах появятся новые области образования

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Министерство науки и высшего образования актуализирует перечень специальностей для вузов. Его планируется утвердить уже до конца 2021 года. А подготовка по новым специальностям начнется с 2024-го.

Почему потребовался "апгрейд"? Появляются новые перспективные области на рынке труда, новые виды деятельности.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends

В проекте перечня наименования специальностей и направлений подготовки приведены в соответствие с передовыми технологиями и требованиями работодателей. При этом, конечно, все особенности подготовки кадров по отдельным отраслям экономики (оборона, здравоохранение, культура и искусство) сохранены.

Какие новые области образования появятся в вузах? Например, искусственный интеллект, летательные аппараты, синтетическая биология.

В обсуждении проекта перечня участвовали представители МВД, минтруда и минстроя, более 250 университетов и научных организаций, а также потенциальные работодатели будущих специалистов.

Так, по мнению заместителя начальника Департамента госслужбы и кадров, генерал-майора внутренней службы МВД Людмилы Боде, преимущество новых перечней - сокращение количества направлений подготовки и специальностей, так как оно было избыточным и чересчур детализированным. С каждым годом увеличивалось количество образовательных программ. Проект перечней позволил сократить и укрупнить направления подготовки.

Проректор НИТУ "МИСиС" Вадим Петров считает, что ведущую роль в согласовании перечней сыграли академические школы. "Учебно-методические объединения обсуждали с ведущими вузами ключевые вопросы, искали компромиссы. Проект новых перечней более совершенен, понятен работодателям", - отмечает эксперт.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"