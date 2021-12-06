В вузах появятся новые области образования

Министерство науки и высшего образования актуализирует перечень специальностей для вузов. Его планируется утвердить уже до конца 2021 года. А подготовка по новым специальностям начнется с 2024-го.

Почему потребовался "апгрейд"? Появляются новые перспективные области на рынке труда, новые виды деятельности.

В проекте перечня наименования специальностей и направлений подготовки приведены в соответствие с передовыми технологиями и требованиями работодателей. При этом, конечно, все особенности подготовки кадров по отдельным отраслям экономики (оборона, здравоохранение, культура и искусство) сохранены.

Какие новые области образования появятся в вузах? Например, искусственный интеллект, летательные аппараты, синтетическая биология.

В обсуждении проекта перечня участвовали представители МВД, минтруда и минстроя, более 250 университетов и научных организаций, а также потенциальные работодатели будущих специалистов.

Так, по мнению заместителя начальника Департамента госслужбы и кадров, генерал-майора внутренней службы МВД Людмилы Боде, преимущество новых перечней - сокращение количества направлений подготовки и специальностей, так как оно было избыточным и чересчур детализированным. С каждым годом увеличивалось количество образовательных программ. Проект перечней позволил сократить и укрупнить направления подготовки.

Проректор НИТУ "МИСиС" Вадим Петров считает, что ведущую роль в согласовании перечней сыграли академические школы. "Учебно-методические объединения обсуждали с ведущими вузами ключевые вопросы, искали компромиссы. Проект новых перечней более совершенен, понятен работодателям", - отмечает эксперт.