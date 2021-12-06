Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине для ревакцинации

В Аргентине будут применять для ревакцинации населения от коронавируса российский препарат "Спутник Лайт". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Отмечается, что ранее Аргентина одна из первых - в декабре прошлого года - зарегистрировала российский препарат "Спутник V", благодаря которому она заняла лидирующие позиции по борьбе с коронавирусом в мире.

"Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V", и подходит как при самостоятельном применении, так и в качестве бустера, отмечают его разработчики в центре им. Гамалеи. При самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70%, в том числе против дельта-варианта коронавируса, а в возрастной группе до 60 лет - 75%. При ревакцинации эффективность "Спутник Лайт" составляет более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.