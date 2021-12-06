Новости

Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 23:10
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 22:47
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 22:47
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 22:47
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 22:10
Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров 22:00
Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры 21:56
Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула 21:53
Путин и Байден поговорят по закрытой линии 21:52
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам 21:47
За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 22:10
Рубрика: В мире

США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Текст: Юрий Когалов

США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: REUTERS
В Пекине все подготовлено для проведения зимней Олимпиады-2022

По ее словам, "администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года". Причиной этого она назвала якобы имеющие место нарушения прав человека в Китае.

В то же время Псаки отметила, что дипломатическое решение никак не касается американских спортсменов, и они смогут принять участие в соревнованиях. "Мы будем поддерживать их из дома, но мы не станем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр", - заявила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, о принятом решении Вашингтон уже проинформировал своих союзников, и теперь от них самих зависит, последуют ли они примеру США.

Между тем официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин примет контрмеры, если политики США продолжат раздувать эту тему. "Олимпийские игры - это не площадка для политических манипуляций. Еще до получения официального приглашения американские политики раздувают тему бойкота", - отметил дипломат. По его мнению, такие действия идут вразрез с духом олимпийского движения, являются политической провокацией и серьезным оскорблением для 1,4 миллиарда китайцев.

Напомним, Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В мире США Олимпиада в Пекине

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена