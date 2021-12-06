США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, "администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года". Причиной этого она назвала якобы имеющие место нарушения прав человека в Китае.

В то же время Псаки отметила, что дипломатическое решение никак не касается американских спортсменов, и они смогут принять участие в соревнованиях. "Мы будем поддерживать их из дома, но мы не станем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр", - заявила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, о принятом решении Вашингтон уже проинформировал своих союзников, и теперь от них самих зависит, последуют ли они примеру США.

Между тем официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин примет контрмеры, если политики США продолжат раздувать эту тему. "Олимпийские игры - это не площадка для политических манипуляций. Еще до получения официального приглашения американские политики раздувают тему бойкота", - отметил дипломат. По его мнению, такие действия идут вразрез с духом олимпийского движения, являются политической провокацией и серьезным оскорблением для 1,4 миллиарда китайцев.

Напомним, Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.