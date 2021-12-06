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06.12.2021 16:16
Рубрика: Власть

Вице-премьер Чернышенко раскрыл план поддержки студенческих стартапов

Текст: Александр Емельяненков
Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства", которую недавно утвердило правительство РФ, позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Она же, по расчетам, может "суммарно привлечь 180 миллиардов рублей на ранних стадиях студенческих стартапов".
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в совместном интервью с помощником президента РФ Андреем Фурсенко. Как сопредседатели оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, они ответили на ключевые вопросы в канун финальных мероприятий Года, которые пройдут 8-9 декабря в Научно-образовательном центре "Сириус" в Сочи.

По мировой статистике, каждый четвертый стартап (25%) рождается в университетах. В России - только три процента. Как переломить ситуацию? "В зарубежных вузах выстроена целая система поддержки студенческих стартапов, - отметил Дмитрий Чернышенко. - А в России единая экосистема студенческого технологического предпринимательства только начинает формироваться".

Именно с такой целью, при поддержке предпринимательского сообщества, планируется открыть университетские стартап-студии. По словам вице-премьера, на пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.

"Из программ поддержки студенческого предпринимательства, действующих сейчас, можно вспомнить программу "Стартап как диплом", - привел пример Дмитрий Чернышенко. - Она позволяет студентам защитить бизнес-проект в качестве выпускной квалификационной работы. Впервые в пробном режиме эта программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. Сейчас такая возможность есть у студентов из порядка 40 российских вузов, в том числе в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Томском политехническом университете, Сибирском федеральном университете, Южном федеральном университете, Юго-Западном государственном университете и других".

Чернышенко: Государство продолжит развивать систему цифрового образования

Полностью ответы сопредседателей оргкомитета Года науки и технологий Дмитрия Чернышенко, вице-премьера правительства, и Андрея Фурсенко, помощника президента РФ, публикуются в номере "Российской газеты" за 7 декабря и будут доступны на сайте "РГ" уже сегодня.

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