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06.12.2021 10:49
Рубрика: Экономика

Вице-президент ГМК "Норильский Никель" Андрей Грачев: Чистый Норильск - часть чистой Арктики

В Санкт-Петербурге прошел XI международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Участники обсуждают самые разные сферы жизни российской Арктики, в том числе креативные индустрии, социальную политику, инфраструктуру, безопасность, экономику и, конечно, экологию. Одной из ключевых тем стала ликвидация накопленного за десятилетия ущерба в арктической зоне.

Речь шла, в частности, о реализации проекта "Чистая Арктика". На рабочей сессии по ликвидации накопленного ущерба Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, курирующий этот федеральный проект, отметил, что устранить вред можно лишь совместными усилиями государства, бизнеса и волонтеров.

В свою очередь, вице-президент "Норникеля" и по совместительству вице-президент Ассоциации полярников Андрей Грачев рассказал о ситуации в арктической зоне и обратился к участникам с актуальным предложением.

Андрей Грачев, вице-президент ГМК "Норильский Никель":

- Очень приятно, что компания "Норникель", которая еще недавно упоминалась в негативном контексте, так часто и совершенно в другом ключе звучит на этой сессии. Это значит, во-первых, что мы идем правильным путем, а во-вторых, общество нас поддерживает.

Действительно, мы были первыми, кто поддержал проект "Чистая Арктика". Это было осознанное решение руководства компании. Многие говорят о том, что "Чистая Арктика" необходима. Возьмем один аспект - развитие арктического туризма. Об этом тоже многие говорили, однако как нам привлекать сюда туристов, если Арктика имеет тот вид, который приобрела за многие годы, начиная еще с советских времен? Еще в 2010 году, насколько я помню, Сергей Борисович Иванов сказал очень интересную фразу: "Нам пора убраться в стране".

Благодаря этому проекту нам удалось на Таймыре очистить прибрежную полосу длиной 30 километров. Не могу не сказать в связи с этим о программе "Чистый Норильск".

"Чистая Арктика", как мы знаем, в 2021 году получила развитие, и мы поддерживаем это. Программу "Чистый Норильск" мы начали в 2020-ом, понимая, что это сделать необходимо. Это касалось не только производственных площадок, но и других, в том числе городских. На это было выделено 40 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на десять лет. Для примера скажу: практически вся техника, закупленная "Норникелем", сделана по спецзаказу, чтобы оптимально выполнять поставленные задачи.

Что касается итогов работы за 2021 год - это ощутимые результаты: мы демонтировали 87 ветхих зданий, убрали 247 тонн мусора и 37 тысяч - металлолома. Если говорить сравнительно, то сейчас убрано почти миллион квадратных метров площади - это примерно 140 футбольных полей.

Проект поставил некоторые вопросы, связанные с законодательством в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба. Нам нужно обратить внимание на то, что при выводе из эксплуатации, консервации или ликвидации отдельных производственных объектов, а также объектов размещения первого-второго классов опасности должны быть реализованы мероприятия по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды.

И, наконец, хотелось бы, чтобы мы определились с вами, договорились с обществом и государством о мерах экономического стимулирования ликвидации накопленного экологического ущерба. Это внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий, необходимость рассмотрения экономического механизма через системы экологического страхования за будущий вред. Особое внимание следует уделить разработке модели правового регулирования государственно-частного партнерства в этой области. Также необходимо, нам кажется, разработать методики зачета затрат на природоохранные мероприятия.

Нам очень приятно, что мы сделали первый шаг, и у нас уже есть последователи - компании, которые воспользовались нашим примером. Мы готовы войти с проектом "Чистый Норильск" в "Чистую Арктику", тем более что эти проекты по целям, задачам и участию волонтеров практически совпадают. Прошу принять наше предложение.

Комментарий

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков принял предложение вице-президента "Норникеля" Андрея Грачева, отметив, что между двумя проектами нет антагонизма. Министр добавил: "Невозможна "Чистая Арктика", если в одном из ключевых наших промышленных центров не будет чисто".

Руководитель проектного офиса "Чистая Арктика" Андрей Нагибин особо отметил роль компании в том, что после презентации проекта в Общественной палате в июле, в короткий срок арктического лета удалось организовать работу волонтеров. "Норникель", имея большой опыт работы на Севере, предоставил свои возможности и технологии в организации уборки. При этом компания не только помогла организовать работу волонтеров Общероссийского народного фронта, но и сама подключилась к этой работе. В уборке территории приняли участие более 300 корпоративных волонтеров. За короткий период было очищено 30 км побережья на Таймыре.

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